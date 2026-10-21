31 अक्टूबर को एकता परेड, नक्सल विरोधी अभियान में शामिल CAPFs के जवान होंगे शामिल
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर होने वाली एकता परेड में पुलिस और CAPFs की कुल 19 टुकड़ियां भाग लेंगी. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली: गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एकता नगर में आठवीं एकता परेड 31 अक्टूबर की शाम को होगी. इसमें राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की बहादुरी और बलिदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था. 30 और 31 अक्टूबर को होने वाले दो दिवसीय कार्यक्रम में एक थिएटर प्रेजेंटेशन, स्पेशल फोर्स यूनिट्स का मार्च-पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झांकियां और एक बाइक रैली होगी.
एक प्रेस ब्रीफिंग में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर की शाम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) आनंदमठ का आज के जमाने का नाट्य रूपांतरण पेश करेगा. यह शो लगभग 90 मिनट का होगा और लगभग 6,000 से 7,000 दर्शक आ सकते हैं.
अधिकारियों ने आगे बताया कि 31 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी. मार्च-पास्ट में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 19 टुकड़ियां पुलिस बैंड के साथ भाग लेंगी.
विशेष आकर्षण एक डॉग स्क्वायड होगा जिसने नक्सल विरोधी अभियानों में भाग लिया था, वह भी परेड का हिस्सा बनेगा, जो सुरक्षा अभियानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के योगदान को उजागर करेगा.
एक और प्रमुख विशेषता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा लगभग 2,000 कलाकारों के सहयोग से भारत में नक्सलवाद पर दी जाने वाली एक संक्षिप्त ऐतिहासिक प्रस्तुति होगी. इस प्रस्तुति का एक अनूठा पहलू यह होगा कि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश कलाकार नक्सलवाद से प्रभावित आदिवासी जिलों से होंगे. वे अपने प्रदर्शन के जरिये अपने व्यक्तिगत अनुभवों और इन क्षेत्रों के जीवन की वास्तविकताओं को चित्रित करेंगे.
परेड में 'वंदे मातरम' थीम पर आधारित 15 झांकियां भी शामिल होंगी. इन झांकियों के विचार और अवधारणाएं जनता से मिले सुझावों में से चुनी गई हैं. उन्होंने कहा कि 10 झांकियां गुजरात के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि शेष पांच राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.
एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम 'एक भारत, अनंत रंग' में करीब 5,000 कलाकार एक साथ प्रस्तुति देंगे. इनमें गुजरात के 3,000 कलाकार और देश के विभिन्न हिस्सों के 2,000 कलाकार शामिल हैं. इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 अलग-अलग कला रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा. इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जा रहा है.
इस एकता परेड में एक मोटरसाइकिल रैली भी होगी, जिसमें देश भर के राइडर्स हिस्सा लेंगे. भारत के 36 राज्यों में से हर एक से पांच-पांच राइडर्स और नौ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से प्रत्येक से पांच-पांच राइडर्स इस रैली में भाग लेंगे और एक साथ परेड में हिस्सा लेंगे. समारोह के हिस्से के रूप में एक विशेष डिस्प्ले इवेंट भी आयोजित किया जाएगा.
दो दिन के कार्यक्रम के बाद, 1 से 15 नवंबर तक एकता नगर में भारत पर्व मनाया जाएगा. यह 15 दिवसीय आयोजन विशेष रूप से पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है और यह एकता परेड में भाग लेने वाले आगंतुकों और प्रतिभागियों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का काम करेगा.
अधिकारियों ने कहा कि इन समारोहों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व और नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में योगदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाने की उम्मीद है, साथ ही इसमें राष्ट्रीय एकता और विविधता की भावना पर भी विशेष जोर दिया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि यह समारोह सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधित्व और देश की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और विविधता की भावना को उजागर करेगा.
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