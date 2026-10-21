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31 अक्टूबर को एकता परेड, नक्सल विरोधी अभियान में शामिल CAPFs के जवान होंगे शामिल

31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के दौरान परेड की एक झलक. ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एकता नगर में आठवीं एकता परेड 31 अक्टूबर की शाम को होगी. इसमें राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की बहादुरी और बलिदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था. 30 और 31 अक्टूबर को होने वाले दो दिवसीय कार्यक्रम में एक थिएटर प्रेजेंटेशन, स्पेशल फोर्स यूनिट्स का मार्च-पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झांकियां और एक बाइक रैली होगी.

एक प्रेस ब्रीफिंग में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर की शाम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) आनंदमठ का आज के जमाने का नाट्य रूपांतरण पेश करेगा. यह शो लगभग 90 मिनट का होगा और लगभग 6,000 से 7,000 दर्शक आ सकते हैं.

अधिकारियों ने आगे बताया कि 31 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी. मार्च-पास्ट में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 19 टुकड़ियां पुलिस बैंड के साथ भाग लेंगी. 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के दौरान परेड की एक झलक. (File Photo/ ANI) विशेष आकर्षण एक डॉग स्क्वायड होगा जिसने नक्सल विरोधी अभियानों में भाग लिया था, वह भी परेड का हिस्सा बनेगा, जो सुरक्षा अभियानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के योगदान को उजागर करेगा. एक और प्रमुख विशेषता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा लगभग 2,000 कलाकारों के सहयोग से भारत में नक्सलवाद पर दी जाने वाली एक संक्षिप्त ऐतिहासिक प्रस्तुति होगी. इस प्रस्तुति का एक अनूठा पहलू यह होगा कि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश कलाकार नक्सलवाद से प्रभावित आदिवासी जिलों से होंगे. वे अपने प्रदर्शन के जरिये अपने व्यक्तिगत अनुभवों और इन क्षेत्रों के जीवन की वास्तविकताओं को चित्रित करेंगे. परेड में 'वंदे मातरम' थीम पर आधारित 15 झांकियां भी शामिल होंगी. इन झांकियों के विचार और अवधारणाएं जनता से मिले सुझावों में से चुनी गई हैं. उन्होंने कहा कि 10 झांकियां गुजरात के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि शेष पांच राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के दौरान परेड की एक झलक. (File Photo/ ANI)