एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने फडणवीस कैबिनेट की मीटिंग का किया बहिष्कार, निकाय चुनाव से पहले क्या है नाराजगी?
लोकल बॉडीज (जैसे महानगरपालिका, नगरपालिका) की चुनावों से पहले महायुती सरकार में अंदरूनी कलह साफ दिखने लगा है.
Published : November 18, 2025 at 4:48 PM IST
मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ड्रामा शुरू हो गया है! महायुती सरकार की साझेदार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मनमुटाव देखा जा रहा है. सोमवार को शिवसेना के मंत्रियों ने देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर दिया. कैबिनेट की बैठक में सिर्फ एकनाथ शिंदे शामिल हुए.
नाराजगी के कारणः
स्थानीय निकाय चुनाव बस कुछ ही दिन दूर हैं. भाजपा आक्रामक तरीके से पार्टी का विस्तार करने में लगी है. यह शिवसेना के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है. भाजपा ने कथित रूप से ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है. राज्य में कई जगहों पर शिवसेना को घेरने की कोशिश हो रही है. इसी नाराजगी के चलते आज की कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया गया.
आज का घटनाक्रमः
एक नाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मंत्री कैबिनेट मीटिंग में तो पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग में शिंदे को छोड़कर कोई नहीं गया. इसके बाद ये मंत्री सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और अपनी नाराजगी जाहिर की. एक वरिष्ठ शिवसेना मंत्री ने बताया कि फडणवीस ने समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने का भरोसा दिया है.
कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय लिए गए?
- राज्य में सिडको सहित विभिन्न प्राधिकरणों से भूमि और भूमि के उचित उपयोग के निर्धारण को प्राथमिकता दी जाएगी. सिडको सहित अन्य प्राधिकरणों को प्रासंगिक अवधारणाओं के आधार पर एकीकृत कॉलोनियां बनाने का अधिकार मिलेगा. आवासीय एकीकृत कॉलोनियां या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र बनाए जाएंगे.
- बृहन्मुंबई उपनगरों में बीस एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली म्हाडा आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास हेतु नीति तय की गई है. इससे मुंबई शहर और उपनगरों में नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध होंगे.
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन मामलों के निपटारे हेतु नए पदों का सृजन. इससे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2023 की धारा 64 के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी.
- महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम से अपमानजनक शब्दों को हटाने की मंजूरी. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विधि एवं न्याय विभाग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम से कुष्ठ पीड़ित, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ आश्रम जैसे शब्द हटाए जाएंगे.
क्या कहते हैं शिवसेना के मंत्रीः शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटील ने सफाई दी कि, "शिंदे साहब ने हमें लोकल इलेक्शन का काम सौंपा था, इसलिए सभी मंत्री अपने-अपने कामों में व्यस्त थे." लेकिन साफ है कि नाराजगी गहरी है. चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन में ये तनाव बढ़ सकता है. क्या फडणवीस समन्वय बना पाएंगे? या आने वाले दिनों में और मतभेद देखने को मिल सकता है.
