पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की मदद को आगे आए एकनाथ शिंदे, कराएंगे पूरा इलाज और संवारेंगे बच्चों का भविष्य
पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने अपनी कठिन परिस्थितियों के लिए मदद मांगने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की.
Published : November 29, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई: गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के बुरे दौर से गुजर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आए हैं. शनिवार को कांबली ने अपनी कठिन परिस्थितियों को लेकर शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके पूरे इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है. साथ ही, शिंदे ने कांबली के दोनों बच्चों- जीसस और जोहाना की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली है.
शनिवार को मुंबई में शिंदे के आधिकारिक आवास 'नंदनवन' में हुई इस मुलाकात के दौरान कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट, उनके बच्चे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के विश्व प्रसिद्ध पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी मौजूद थे. शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) इस मुलाकात की तस्वीर साझा की.
शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "विनोद कांबली के दिमाग में खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) जम गया है, जिससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा बना हुआ है. इसके परिणामस्वरूप, उन्हें याददाश्त कमजोर होने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस बीमारी से उबरने के लिए उन्हें लंबे समय तक इलाज की जरूरत होगी."
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "मैंने उन्हें और उनके परिवार को आश्वासन दिया है कि ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उनका सभी आवश्यक इलाज कराया जाएगा और वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे. साथ ही, शिवसेना उनके दोनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी लेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए."
सितंबर में विनोद कांबली का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे मनोचिकित्सा (साइकोथेरेपी) और अन्य इलाज के लिए ठाणे के एक वृद्धाश्रम (ओल्ड-एज सेंटर) में दिखाई दिए थे. 'निदान द मुक्ति' (Nidan The Mukti) नामक इस केंद्र के संस्थापक महेश नाइक ने कहा कि कांबली उनके लिए एक 'हीरो' हैं, और वे 'जब तक चाहें, वहां पूरी तरह मुफ्त रह सकते हैं.'
विनोद कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे (एकदिवसीय) मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 54.20 की औसत से 1,084 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, वनडे में उन्होंने 32.59 की औसत से 2,477 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं.
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