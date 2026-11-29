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पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की मदद को आगे आए एकनाथ शिंदे, कराएंगे पूरा इलाज और संवारेंगे बच्चों का भविष्य

विनोद कांबली रविवार को मुंबई में एकनाथ शिंदे के घर पर उनसे मिलते हुए. ( X| @mieknathshinde )

मुंबई: गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के बुरे दौर से गुजर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आए हैं. शनिवार को कांबली ने अपनी कठिन परिस्थितियों को लेकर शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके पूरे इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है. साथ ही, शिंदे ने कांबली के दोनों बच्चों- जीसस और जोहाना की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली है.

शनिवार को मुंबई में शिंदे के आधिकारिक आवास 'नंदनवन' में हुई इस मुलाकात के दौरान कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट, उनके बच्चे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के विश्व प्रसिद्ध पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी मौजूद थे. शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) इस मुलाकात की तस्वीर साझा की.