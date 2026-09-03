सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के दावों को बताया गलत
सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने ईसीआई के पार्टी के नाम, सिंबल देने फैसले को चुनौती दी.
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि सुभाष देसाई मामले में संविधान बेंच के फैसले ने लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट को पूरी तरह से रोक नहीं दिया है, और तर्क दिया कि यह तरीका अभी भी यह तय करने में काम का हो सकता है कि पार्टी के बंट जाने पर किस गुट के पास मेजॉरिटी है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच, उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें एकनाथ शिंदे के ग्रुप को 'असली शिवसेना' माना गया था और उसे पार्टी का नाम और सिंबल दिया गया था.
सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से केस लड़ा. कौल ने ठाकरे गुट की दलीलों का जवाब देना शुरू किया. 2019 के चुनाव का जिक्र करते हुए कौल ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ने के लिए वोटरों के पास गए थे. नतीजे उस चुनाव को मिलकर लड़ने से आए. उन्होंने कहा कि पिटीशनर ने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया और उन पार्टियों के साथ मिल गए जो शिवसेना की सोच के बिल्कुल खिलाफ थी.
कौल ने कहा, 'यह लंबे समय से चल रहा था और रातों-रात असहमति नहीं होती-असहमति में समय लगता है. आखिर में लोगों ने कहा कि यह नहीं चल सकता और प्रस्ताव में कहा गया कि आपके पास एक तानाशाही सिस्टम है और कोई भी अपनी चिंता नहीं जता सकता. और कहा कि जब यह सब एक साथ हुआ, तो सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 के तहत ईसीआई में एक पिटीशन दी गई.
कौल ने तर्क दिया, 'हम असली शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टी की जान हैं और हमें पहचान मिलनी चाहिए, और तीर-कमान का सिंबल हमें दिया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों का व्हिप अपॉइंट करना, पैरेलल मीटिंग करना, विरोधी पार्टियों का डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करना, और उनके द्वारा पास किए जा रहे प्रस्ताव, ये सब पहली नजर में बंटवारे का इशारा करते हैं, और अगर ऐसा है, तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र बनता है.
कौल ने जोर देकर कहा कि यह कहना असल और कानूनी तौर पर गलत है कि सुभाष देसाई ने कहा कि सिंबल ऑर्डर में लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई जिक्र नहीं है और इसलिए कोई जगह नहीं है और इस पर गौर नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा कि सुभाष देसाई का कहना है कि सिंबल ऑर्डर के तहत, सिक्योर्ड सीटें और वोट किसी सिंबल को फ्रीज करने और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल पाने के लिए जरूरी बातें हैं.
उन्होंने तर्क दिया कि सादिक अली पर भरोसा करते हुए यह कहा गया है कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट पैरा 15 के तहत एक जरूरी टेस्ट है. सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि सुभाष देसाई में लेजिस्लेटिव पार्टी बनाम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूरी बहस इस बात पर थी कि व्हिप कौन अपॉइंट करता है.
उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि विधायक दल द्वारा नियुक्त व्हिप राजनीतिक दल के व्हिप का भी प्रतिनिधित्व करता है और उस संदर्भ में सुभाष देसाई ने कहा कि कोई विधायी और राजनीतिक दलों को मिला नहीं सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान पीठ ने वोट और विधायी बहुमत के महत्व को पहचाना और यह कहना कि इसे पूरी तरह से हटा दिया गया और खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से गलत धारणा है. उन्होंने कहा कि जिस दिन चुनाव आयोग का आदेश आया, उस दिन सुभाष देसाई के मामले में कोई फैसला नहीं आया.
कौल ने कहा कि पार्टी प्रमुख के हाथों में सत्ता की एकाग्रता को रोकने और इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित संगठनात्मक ढांचे को 2018 में उद्धव ठाकरे द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया था. मामले में सुनवाई 15 सितंबर को जारी रहेगी.