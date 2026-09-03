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सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के दावों को बताया गलत

नई दिल्ली: एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि सुभाष देसाई मामले में संविधान बेंच के फैसले ने लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट को पूरी तरह से रोक नहीं दिया है, और तर्क दिया कि यह तरीका अभी भी यह तय करने में काम का हो सकता है कि पार्टी के बंट जाने पर किस गुट के पास मेजॉरिटी है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच, उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें एकनाथ शिंदे के ग्रुप को 'असली शिवसेना' माना गया था और उसे पार्टी का नाम और सिंबल दिया गया था.

सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से केस लड़ा. कौल ने ठाकरे गुट की दलीलों का जवाब देना शुरू किया. 2019 के चुनाव का जिक्र करते हुए कौल ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ने के लिए वोटरों के पास गए थे. नतीजे उस चुनाव को मिलकर लड़ने से आए. उन्होंने कहा कि पिटीशनर ने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया और उन पार्टियों के साथ मिल गए जो शिवसेना की सोच के बिल्कुल खिलाफ थी.

कौल ने कहा, 'यह लंबे समय से चल रहा था और रातों-रात असहमति नहीं होती-असहमति में समय लगता है. आखिर में लोगों ने कहा कि यह नहीं चल सकता और प्रस्ताव में कहा गया कि आपके पास एक तानाशाही सिस्टम है और कोई भी अपनी चिंता नहीं जता सकता. और कहा कि जब यह सब एक साथ हुआ, तो सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 के तहत ईसीआई में एक पिटीशन दी गई.

कौल ने तर्क दिया, 'हम असली शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टी की जान हैं और हमें पहचान मिलनी चाहिए, और तीर-कमान का सिंबल हमें दिया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों का व्हिप अपॉइंट करना, पैरेलल मीटिंग करना, विरोधी पार्टियों का डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करना, और उनके द्वारा पास किए जा रहे प्रस्ताव, ये सब पहली नजर में बंटवारे का इशारा करते हैं, और अगर ऐसा है, तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र बनता है.