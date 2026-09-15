शिवसेना में दरार विधानसभा से आगे निकली, चुनाव आयोग के फैसले का रास्ता खुला, एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
बेंच उद्धव ठाकरे गुट की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी थी.
By Sumit Saxena
Published : September 15, 2026 at 10:39 PM IST
नई दिल्ली:शिवसेना मामले में एकनाथ शिंदे गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवाद सिर्फ पार्टी लेजिस्लेटिव विंग (विधायकों के समूह) में बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक संगठन और उसके कैडर में बड़े असंतोष को भी दिखाता है.
उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए इलेक्शन सिंबल ऑर्डर पैराग्राफ 15 के तहत यह तय करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि कौन सा गुट असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की.
बेंच उद्धव ठाकरे गुट की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के ग्रुप को 'असली शिवसेना' के तौर पर मान्यता दी थी और उसे पार्टी का नाम और निशान दिया था. यह महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के जनवरी 2024 के उस फैसले को भी चुनौती दे रही थी जिसमें दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी गुट के विधायक को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था.
सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की तरफ से सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने याचिकाकर्ता की इस दलील का जवाब दिया कि पोल पैनल के पास सिंबल ऑर्डर के पैराग्राफ 15 के तहत अधिकार क्षेत्र मानने का कोई आधार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कुछ शिवसेना विधायक पार्टी से अलग हो गए थे.
कौल ने पोल पैनल के फरवरी 2023 के उस फैसले का बचाव किया जिसमें शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी और उसे शिवसेना को धनुष और बाण का निशान दिया गया था. कौल ने कहा कि पोल पैनल संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के संविधान और संगठनात्मक संरचना के लोकतांत्रिक चरित्र की जांच करे. साथ ही यह भी तय करे कि कौन सा गुट असली पार्टी को प्रतिनिधत्व करता है.
उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान पर भरोसा करता है, वह पोल पैनल के पास रजिस्टर्ड नहीं था. जबकि 1999 में जमा किया गया संविधान पोल अथॉरिटी और पार्टी के बीच विस्तृत बातचीत के बाद बनाया गया था. यह तर्क दिया गया कि पोल पैनल यह तय नहीं कर रहा था कि पार्टी के संविधान में कौन से बदलाव किए जाने चाहिए या नहीं, बल्कि यह तय कर रहा था कि क्या संगठन का ढांचा कैडर की इच्छा को दिखाता है.
उन्होंने कहा, "अगर एड-हॉक नियुक्तियां और बिना चुने हुए लोग हैं, तो संगठन का ढांचा जरूरी नहीं कि कैडर की इच्छा को दिखाए." उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पार्टी का संविधान होने से पोल पैनल को संगठन के ढांचे की जांच करने से नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब संगठन के बड़े हिस्से एड-हॉक नियुक्तियों से चलाए जा रहे हों.
उन्होंने कहा, "हमारा मामला कभी यह नहीं रहा कि सिर्फ विधायी दल में फूट थी. हमारा मामला यह है कि राजनीतिक पार्टी में फूट थी." कौल ने कहा कि पोल पैनल ने सिर्फ लेजिस्लेटिव बंटवारे के आधार पर अधिकार नहीं लिया था. यह तर्क दिया गया कि पोल पैनल के पास राजनीतिक पार्टी के अंदर असंतोष दिखाने वाला सामग्री था.
कौल ने तर्क दिया कि ऐसी कोई कानूनी जरूरत नहीं है कि पैराग्राफ 15 के तहत फूट किसी राजनीतिक पार्टी के संगठन के विंग से ही शुरू हो, और यह विधान मंडल में शुरू हो सकती है और बाद में राजनीतिक संगठन तक फैल सकती है. मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या पार्टी के विधायकों के बंटवारे का असर शिवसेना पर पड़ा?