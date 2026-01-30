ETV Bharat / bharat

'दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आएंगे', एकनाथ खडसे का दावा, कहा, अजित दादा को पता था...

अजित पवार राकांपा के दोनों गुटों के विलय के इच्छुक थे: सहयोगी वहीं, अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने गुरुवार को ऐसा ही कुछ दावा किया था. उन्होंने कहा कि, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के विलय के इच्छुक थे और उनकी यह इच्छा जल्द ही साकार होने वाली थी.

दूसरी तरफ ऐसी चर्चा चल रही है कि, अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी CM बनाया जा सकता है. इससे संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर एकनाथ खडसे ने कोई जवाब नहीं दिया.

"(NCP और NCP-SCP के) मर्जर के लिए बातचीत पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी, और अजित दादा को इसके बारे में पता था. यह लगभग तय हो गया था कि विलय होगा. इसकी घोषणा करने का भी प्लान था..." NCP-SCP नेता एकनाथ खडसे

उन्होंने कहा कि, इसके बारे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार को जानकारी थी. एकनाथ खडसे ने कहा कि, यह लगभग तय हो गया था कि, राकंपा और राकंपा (शरद चंद्र पवार) का विलय होगा. इसकी घोषणा करने का प्लान था. उन्होंने कहा कि, एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ आएंगे.

बारामती (महाराष्ट्र): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुट एक साथ आएंगे. उन्होंने कहा कि, पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के विलय की बात चल रही थी.

गुजर 1980 के दशक के मध्य में अजित पवार के राजनीति में कदम रखने से पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे. उन्होंने समाचार एजेंसी 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पवार ने बुधवार को हुए विमान हादसे से ठीक पांच दिन पहले उनसे इस बारे में बात की थी.

गुजर ने कहा, "वह दोनों गुटों के विलय के लिए बहुत उत्सुक थे. उन्होंने मुझे पांच दिन पहले बताया था कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है."

अजित पवार ने हाल ही में संपन्न नगर निकाय चुनावों के दौरान कुछ चुनिंदा संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि वह अपनी पार्टी का शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरद चंद्र पवार) में विलय करने का इरादा रखते हैं.

राकांपा और राकांपा (शरद चंद्र पवार) ने पुणे और पिंपरी चिचवड में नगर निकाय चुनाव गठबंधन में लड़ा था. दोनों ने अगले महीने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन बरकरार रखने का फैसला किया था. गुजर ने कहा कि अजित पवार के पास विलय और संयुक्त राकांपा के भविष्य के मार्ग के लिए एक रोडमैप तैयार था.

यह पूछे जाने पर कि क्या अजित पवार ने शरद पवार से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, गुजर ने कहा कि ‘‘अजित पवार, सुप्रिया ताई (सुप्रिया सुले) और अन्य नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही थी’’ और संकेत मिल रहे थे कि शरद पवार इस कदम का समर्थन करेंगे.

गुजर ने कहा, "कई सकारात्मक संभावनाएं उभर रही थीं, लेकिन इस त्रासदी ने अजित दादा को हमसे छीन लिया. अब उनकी मृत्यु के बाद यह और भी अधिक अनिवार्य हो गया है कि दोनों गुट एकजुट होकर बारामती और राज्य की बेहतरी के लिए काम करें."

ये भी पढ़ें: अजित पवार का अंतिम संस्कार: आखिरी विदाई समारोह में शामिल हुए रितेश देशमुख, महाराष्ट्र के डिप्टी CM को दी श्रद्धांजलि