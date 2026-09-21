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पढ़ाई से गज़ब का प्रेम, हरियाणा के बुजुर्ग ने 85 साल की उम्र में पास किया M.A., बोले-"एज इस जस्ट ए नंबर"

सिरसा : कुछ करने की इच्छा अगर दिल में हो तो कोई भी बड़े से बड़ा काम भी आसान बन जाता है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिरसा के 85 वर्षीय बुजुर्ग लाल चंद गोदारा ने. लाल चंद गोदारा ने उम्र के इस पड़ाव में सबको हैरान करते हुए एमए की पढ़ाई पास कर ली है और वो भी केवल पास ही नहीं बल्कि अच्छे नम्बरों से पास की है.

85 साल की उम्र में पास की एमए की परीक्षा : सिरसा के 85 वर्षीय लालचंद गोदारा ने साबित कर दिया कि पढ़ाई के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है. वे आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. 85 साल की उम्र में लालचंद गोदारा ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU से पॉलिटिकल साइंस में MA की परीक्षा पास कर ये बता दिया है कि "एज इस जस्ट ए नंबर" यानि उम्र एक संख्या मात्र है. लाल चंद की इस उपलब्धि से नौजवानों को भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी. लाल चंद का जूनून बस पॉलिटिकल साइंस में एमए की परीक्षा पास करने तक ही खत्म नहीं होता. लाल चंद अब एक सब्जेक्ट में और एमए की परीक्षा करने चाहते हैं. इसके साथ ही एम फिल की परीक्षा भी पास करना चाहते हैं.

सेना में भर्ती होकर देश सेवा की : लालचंद गोदारा ने बताया कि उन्होंने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद वर्ष 1961 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की. सेना में रहते हुए उन्होंने 1962 से 1965 और 1971 के युद्धों में भी हिस्सा लिया. हालांकि दसवीं कक्षा पास नहीं होने के कारण उन्हें सेना में प्रमोशन नहीं मिल सका. उन्होंने सेना से जुड़ी अपनी पुरानी यादों और अधूरी पढ़ाई को पूरा करने की इच्छा को उम्र बढ़ने के बावजूद भी जीवित रखा. आखिरकार पोते पोतियों से मिली प्रेरणा के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और कड़ी मेहनत के दम पर 85 साल की उम्र में MA की डिग्री हासिल कर ली. लालचंद गोदारा का कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अब आगे भी वे पढ़ाई जारी रखेंगे. 16 सितंबर 2026 को लालचंद गोदारा का रिजल्ट आया और उन्होंने 1200 अंकों में से कुल 965 अंक हासिल किए हैं. लालचंद गोदारा नें साल 2002 में 10वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि साल 2004 में उन्होंने 12वीं पास की और साल 2007 में बीए की परीक्षा पास की थी.

परिवार को लालचंद गोदारा पर गर्व : लालचंद गोदारा की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. परिवार के लोगों ने इसे गर्व का पल बताया है. लाल चंद गोदारा की पोती नव्या गोदारा ने बताया कि जब वो अपने स्कूल में जाती थी तब उसकी स्कूल फ्रेंड उसके दादा की एजुकेशन को लेकर रोजाना ताने मारती थी. ऐसे में रोजाना ताने सुनकर उसको भी महसूस हुआ कि उसके दादा आर्मी से रिटायर्ड तो जरूर हुए हैं लेकिन पढ़ाई बहुत कम होने की वजह से काफी शर्म महसूस होती थी. उसके बाद उसने अपने दादा को पढ़ाई आगे जारी रखने की बात की तो उसके दादा ने तुंरत पढ़ाई करने के लिए सहमति जता दी और एमए की पढ़ाई के लिए फार्म भरकर पेपर की तैयारी भी शुरू कर दी. उसके दादा दिन और रात पढ़ाई करते रहते थे. अब उसके दादा ने एमए की परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में पास करने की ठान ली थी जिसका परिणाम भी अच्छा आया. नव्या ने बताया कि उसके दादा ने कोई कोचिंग और कोई ट्यूशन नहीं रखी थी बल्कि घर पर ही बैठकर पढ़ते रहते थे. जब कोई दिक्कत आती थी, तब मैं दादा जी की मदद किया करती थी. अब उसको अपने दादा पर गर्व महसूस हो रहा है.

साइकिल भी चलाते हैं लालचंद गोदारा : लाल चंद गोदारा इस उम्र के पड़ाव में भी अपने आपको यंग ही मानते है और रोजाना कई किलोमीटर की सैर भी करते रहते हैं और रोजाना कोई भी जरूरी काम हो तो अपने साइकिल से ही मार्केट में जाते हैं और अपने काम को निपटाते हैं.