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पंजाब : आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला, तीन बहनों का इकलौता भाई था

पंजाब में आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला. ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

अमृतसर (पंजाब) : पंजाब के अमृतसर जिले के जलाल उसमा गांव में, स्कूल जा रहे आठ साल के एक बच्चे को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. यह घटना गांव के मैदान के पास हुई, जहां कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक परिवार की सबसे छोटी संतान था और तीन बड़ी बहनों के बीच इकलौता भाई था.

परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तभी गांव के मैदान के पास आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया. बताया जाता है कि वह बचने की कोशिश में मैदान की ओर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया और खींचकर जमीन पर गिरा दिया.

कुत्तों ने उसके सिर, पैरों और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं और उसका दाहिना कान भी बुरी तरह नोच डाला. चूंकि उसे बचाने के लिए आस-पास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में ग्रामीणों को उसका शव खून से लथपथ मिला, जिससे पूरे गांव में शोक और आक्रोश फैल गया. मृतक के एक रिश्तेदार, जोगिंदर सिंह ने बताया कि गांव में आवारा कुत्तों का हमला एक पुरानी समस्या है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं. ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से शोक संतप्त परिवार के लिए पर्याप्त आर्थिक मुआवजे की मांग की है. उन्होंने परिवार के उस घर के लिए लंबित मुआवजे को जारी करने की भी मांग की है, जिसकी छत पिछले साल भारी बारिश के दौरान गिर गई थी.