पंजाब : आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला, तीन बहनों का इकलौता भाई था
अमृतसर के जलाल उसमा गांव में आठ साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया.
Published : November 23, 2026 at 7:05 PM IST
अमृतसर (पंजाब) : पंजाब के अमृतसर जिले के जलाल उसमा गांव में, स्कूल जा रहे आठ साल के एक बच्चे को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला. यह घटना गांव के मैदान के पास हुई, जहां कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक परिवार की सबसे छोटी संतान था और तीन बड़ी बहनों के बीच इकलौता भाई था.
परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तभी गांव के मैदान के पास आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया. बताया जाता है कि वह बचने की कोशिश में मैदान की ओर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया और खींचकर जमीन पर गिरा दिया.
कुत्तों ने उसके सिर, पैरों और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं और उसका दाहिना कान भी बुरी तरह नोच डाला. चूंकि उसे बचाने के लिए आस-पास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में ग्रामीणों को उसका शव खून से लथपथ मिला, जिससे पूरे गांव में शोक और आक्रोश फैल गया.
मृतक के एक रिश्तेदार, जोगिंदर सिंह ने बताया कि गांव में आवारा कुत्तों का हमला एक पुरानी समस्या है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं.
ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से शोक संतप्त परिवार के लिए पर्याप्त आर्थिक मुआवजे की मांग की है. उन्होंने परिवार के उस घर के लिए लंबित मुआवजे को जारी करने की भी मांग की है, जिसकी छत पिछले साल भारी बारिश के दौरान गिर गई थी.
ग्रामीण रिचपाल सिंह और गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आठ साल के बच्चे के पिता, सुखविंदर सिंह, पहले से ही भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. छत गिरने के बाद, परिवार को अपना घरेलू सामान दूसरे लोगों के घरों में रखना पड़ा.
पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की
घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि स्कूल जाते समय बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था. उनके सिर और पैरों में गहरी चोटें आईं, और उनका कान भी बुरी तरह जख्मी हो गया.
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और धारा 174 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा बकाला साहिब के अस्पताल भेज दिया गया. जोगिंदर सिंह ने कहा कि गांव में आवारा कुत्तों की समस्या और प्रभावित परिवार की मदद के संबंध में संबंधित विभाग और उपायुक्त (DC) को एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी.
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