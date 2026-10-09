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वसुधारा GLOF झील की हर हलचल पर नजर, 8 सेंसर देंगे रियल टाइम डेटा, समय रहते खतरे का चलेगा पता

सात दिन से वसुधारा में डटी टीम, सेंसर लगाने का चल रहा काम: उत्तराखंड में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के संभावित खतरे को देखते हुए चमोली की वसुधारा ताल में प्रदेश के पहले सेंसर आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना का काम चल रहा है. 29 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित है. वैज्ञानिक और तकनीकी दल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रवाना किया था. अभियान में CBRI (Central Building Research Institute) रुड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के साथ SDRF , NDRF और ITBP के जवान भी सहयोग कर रहे हैं.

क्यों जरूरी है GLOF झीलों की निगरानी: GLOF की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अचानक बदलने वाली प्रकृति है. अगर झील में पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही आसपास की बर्फ या मलबे में असामान्य हलचल हो रही है. इसके अलावा पानी के बहाव में अचानक बदलाव आ रहा हो तो यह बहुत की खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए समय रहते इन संकेतों को पकड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है. इसी वजह से अब सिर्फ समय-समय पर जाकर झील देखने के बजाय सेंसर आधारित लगातार निगरानी की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

GLOF आखिर होता क्या है: ग्लेशियल झील को आसान भाषा में ऐसी झील समझ सकते हैं, जो ग्लेशियर के आसपास या उसके पीछे पानी जमा होने से बनती है. कई बार झील का पानी बर्फ, पत्थर और मलबे से बने प्राकृतिक बांध के पीछे जमा रहता है. अगर किसी वजह से यह प्राकृतिक अवरोध टूट जाए और झील का किनारा क्षतिग्रस्त हो जाए तो बड़ी मात्रा में पानी अचानक बाहर निकलेगा. इस कारण झील का पानी मलबे के साथ तेजी से नीचे की तरफ आएगा और बड़ी तबाही मचा सकता है. जैसा हाल फिलहाल में नेपाल में देखने को मिला है. इसी घटना को Glacial Lake Outburst Flood यानी GLOF कहा जाता है.

अगर वसुधारा में ट्रायल के परिणाम सकारात्मक रहते हैं तो इसी मॉडल को दूसरी संवेदनशील झीलों में भी दोहराया जाएगा. यानी अभी वसुधारा को एक तरह की टेस्ट साइट के रूप में देखा जा रहा है. सफल होने पर यही व्यवस्था उत्तराखंड की अन्य हाई रिस्क ग्लेशियल झीलों तक पहुंच सकती है. - विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन -

फिलहाल झील के आसपास सेंसर लगाने के लिए जरूरी खुदाई शुरू कर दी गई है. (PHOTO- उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग)

फिलहाल एक ही जगह पर लगाया जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम: फिलहाल सिस्टम को ट्रायल फेज में रखा गया है. अभी एक ही जगह सिस्टम लगाया जा रहा है और इसके परिणाम देखने के बाद ही बड़े स्तर पर इसे लागू करने का फैसला होगा. अगर वसुधारा में इसका परिणाम सकारात्मक रहता है तो इसे बाकी संवेदनशील ग्लेशियल झीलों के आसपास भी लगाया जाएगा. इसके लिए CBRI से दूसरी जगहों पर भी सिस्टम लगाने को कहा जा सकता है.

इस सिस्टम में कुल आठ तरह के सेंसर लगाए जा रहे हैं. इन सेंसरों के जरिए झील के जलस्तर की जानकारी लगातार मिलती रहेगी. इसके साथ यह भी पता चलेगा कि झील के आसपास किसी तरह की टिल्टिंग यानी झुकाव हो रहा है या नहीं, कोई कंपन अथवा दूसरी असामान्य गतिविधि तो नहीं हो रही. सिस्टम से मिलने वाला डेटा रियल टाइम में उपलब्ध होगा. इसके लिए एक कंट्रोल रूम राज्य के पास रहेगा, जबकि दूसरा CBRI के पास रहेगा. दोनों जगह से डेटा की निगरानी की जा सकेगी और अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आती है जिसे सामान्य नहीं माना जा सकता, तो उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी. - विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन -

8 तरह के सेंसर से मिलेगी रियल टाइम जानकारी: आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि,

इन उपकरणों का उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना नहीं है कि झील में पानी कितना है, बल्कि इनसे झील और उसके आसपास होने वाले अलग-अलग बदलावों को एक साथ समझने की कोशिश होगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ये पूरा सिस्टम पानी के स्तर , मौसम , बर्फ , जल प्रवाह और आसपास की गतिविधियों में असामान्य बदलाव पकड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, टीम का कुछ सदस्य झील के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ सदस्य बेस कैंप में हैं. जरूरत के हिसाब से टीम के सदस्य ऊपर-नीचे आते-जाते रहेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई और दुर्गम इलाके में लगातार एक ही जगह रहकर काम करना आसान नहीं है.

मुख्य टीम को वसुधारा पहुंचे करीब सात दिन हो चुके हैं और टीम लगातार मौके पर काम कर रही है. फिलहाल झील के आसपास सेंसर लगाने के लिए जरूरी खुदाई शुरू कर दी गई है. सेंसरों के पोल लगाने और इसके बाद उपकरण स्थापित करने का काम अगले दो से तीन दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है. इसके बाद सिस्टम का ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल के परिणाम देखने के बाद टीम नीचे लौटेगी. - विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन -

उत्तराखंड में GLOF का आंकड़ा:

344 ग्लेशियल झीलें चिन्हित.

13 झीलें हाई रिस्क कैटेगरी में,

6 हाई रिस्क झीलों का बाथीमेट्रिक सर्वे पूरा,

राष्ट्रीय संस्थान NRSC के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 344 ग्लेशियल झीलें चिन्हित की गई है. इनमें से NDMA और तकनीकी संस्थाओं ने 13 झीलों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा है. इनमें-

पिथौरागढ़ की 6

चमोली की 4

बागेश्वर की 1

टिहरी गढ़वाल की 1

उत्तरकाशी की 1 झील शामिल है.

इन 13 हाई रिस्क कैटेगरी झीलों में से 6 झील का बाथिमेट्रिक सर्वे किया गया है. बाथिमेट्रिक सर्वे (Bathymetric Survey) पानी के नीचे की सतह, गहराई और भूभाग (जैसे समुद्र तल, झील, नदी या बांध के नीचे की जमीन) की मैपिंग करने वाली एक हाइड्रोग्राफिक प्रक्रिया है.

29 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित है. (PHOTO- उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग)

इन छह झीलों में चमोली की सरस्वती ताल और वसुधारा ताल, उत्तरकाशी की केदारताल और पिथौरागढ़ की दारमा घाटी की मबांग (Mabang), प्यूनग्रू (Pyungru), स्युंक्ति यांक्ति (Syunkti Yankti) प्रो ग्लेशियल झीलें हैं. प्रो ग्लेशियल वो होती हैं, जो पिघलते हुए हिमनदों (Glaciers) या बर्फ की चादरों के सामने या उनके छोर पर बनती हैं.

वसुधारा की गहराई 40 मीटर तक लंबाई 900 मीटर: वसुधारा ताल का बाथिमेट्रिक सर्वे 15 से 22 अक्टूबर 2024 के बीच 15 सदस्यीय वैज्ञानिक तकनीकी दल ने किया था. सर्वे में झील की अधिकतम गहराई करीब 38 से 40 मीटर पाई गई. झील की लंबाई लगभग 900 मीटर और चौड़ाई करीब 600 मीटर है. झील से पानी निकलने वाले दो आउटलेट भी चिन्हित किए गए. इनमें एक V आकार का आउटलेट पाया गया, जिसकी चौड़ाई करीब चार मीटर और गहराई लगभग 1.3 मीटर बताई गई है.सर्वे के दौरान झील के पास लेटरल मोरेन का ढलान करीब 60 डिग्री पाया गया. मोरेन को आसान भाषा में ग्लेशियर से जमा हुआ पत्थर, मिट्टी और बर्फ का मलबा समझ सकते हैं.

सर्वे में यह आशंका भी सामने आई कि लेटरल मोरेन के ढलान के कारण इसके पास मौजूद सामग्री के खिसकने की स्थिति बन सकती है. अगर ऐसा हुआ तो झील के किसी आउटलेट के अवरुद्ध होने की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी तरह के इन खतरों को समय रहते पकड़ना अर्ली वार्निंग सिस्टम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है.

चमोली के वसुधारा ताल पहुंची टीम. (PHOTO- उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग)

सिर्फ सेंसर नहीं, सैटेलाइट से भी जुड़ेगा पूरा सिस्टम, विसुअल भी दिखेंगे: वसुधारा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता बड़ी चुनौती है. ऐसे में यहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क के भरोसे डेटा भेजना संभव नहीं है. इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की व्यवस्था की गई है. टीम को दो सैटेलाइट फोन और लो-अर्थ ऑर्बिट यानी LEO आधारित संचार उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं.

सिस्टम को बिजली देने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि झील से सेंसर जो जानकारी जुटाएंगे, वह सिर्फ मौके पर मौजूद टीम तक सीमित नहीं रहेगी. डेटा को संचार व्यवस्था के जरिए बेस स्टेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश होगी. इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठी टीम झील की स्थिति पर नजर रख सकेगी. सेंसर के साथ-साथ कुछ तरह की तकनीकी व्यवस्था भी की जा रही है है, ताकि झील का रियल टाइम विसुअल भी कंट्रोल रूम को प्राप्त हो.

- विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन -

पहले वसुधारा फिर बाकी झीलों पर फोकस: राज्य सरकार ने फिलहाल इस तकनीक को एक जगह लगाकर उसकी उपयोगिता जांचने का फैसला किया है. इसका कारण यह है कि हाई हिमालयी क्षेत्र में प्रत्येक झील की भौगोलिक स्थिति अलग है. इसलिए किसी एक स्थान पर सिस्टम लगाने के बाद यह देखना जरूरी है कि सेंसर किस तरह काम करते हैं, डेटा कितना उपयोगी मिलता है और खराब मौसम व कठिन परिस्थितियों में सिस्टम कितना प्रभावी रहता है.

मकसद सिर्फ डेटा जुटाना नहीं, समय रहते खतरा को भापना है: ग्लेशियल झीलों की निगरानी में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है. असली चुनौती यह है कि अगर पानी का स्तर, बर्फ, जल प्रवाह या आसपास की जमीन में कोई असामान्य बदलाव होता है तो उसकी जानकारी कितनी जल्दी मिले और उसके आधार पर प्रभावित इलाकों के लिए समय रहते चेतावनी जारी की जा सके. इसी दिशा में वसुधारा का यह प्रयोग महत्वपूर्ण है.

सरकार पहले झीलों का वैज्ञानिक सर्वे कर उनकी स्थिति और जोखिम समझ रही है और अब उसी जानकारी को लगातार मॉनिटरिंग से जोड़ रही है. राज्य में 344 ग्लेशियल झीलों की पहचान और उनमें 13 को हाई रिस्क श्रेणी में रखे जाने के बाद वसुधारा में शुरू हुआ यह सिस्टम भविष्य में उत्तराखंड के ग्लेशियल झील मॉनिटरिंग नेटवर्क की नींव बन सकता है.

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