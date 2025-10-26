ETV Bharat / bharat

8 हजार स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, फिर भी 20 हजार से ज्यादा शिक्षक तैनात

नयी दिल्ली: देशभर में करीब 8 हजार विद्यालयों में 2024-25 शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई दाखिला नहीं हुआ. जबकि, इन स्कूलों में कुल 20 हजार 817 शिक्षक कार्यरत थे. इनमें से सबसे अधिक विद्यालय पश्चिम बंगाल में और उसके बाद तेलंगाना में हैं. यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े से मिली.

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 7,993 स्कूल में कोई दाखिला नहीं हुआ. हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में ऐसा कोई स्कूल नहीं था.

आंकड़े के अनुसार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी स्कूल शून्य दाखिले वाला नहीं था. दिल्ली में भी कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था जहां 2024-25 में शून्य दाखिला हो.

पश्चिम बंगाल में बिना दाखिले वाले स्कूल की संख्या सबसे अधिक 3,812 थी. इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 17,965 थी. ऐसे विद्यालयों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या तेलंगाना में 2,245 है. उसके बाद मध्य प्रदेश (463) का स्थान है. तेलंगाना में इन विद्यालयों में 1,016 शिक्षक कार्यरत थे, जबकि मध्य प्रदेश में 223 शिक्षक कार्यरत थे.

उत्तर प्रदेश में ऐसे 81 स्कूल हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने घोषणा की थी कि वह राज्य भर में अपने ऐसे संबद्ध विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने पिछले तीन लगातार शैक्षणिक वर्षों से शून्य छात्र पंजीकृत दर्ज किया है.