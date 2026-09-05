केरल के त्रिशूर में खड़े ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

केरल के त्रिशूर में खड़े ट्रक से टकराई कार के उड़े परखच्चे, 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
कार दुर्घटना में मरने वाले सभी 8 छात्र तमिलनाडु के रहने वाले थे. यह सड़क हादसा खड़े ट्रक से टकराने की वजह से हुई.
Published : September 5, 2026 at 8:58 AM IST
त्रिशूर: केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु के आठ इंजनीयरिंग छात्रों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, छात्रों की कार कैपामंगलम में बन रहे नेशनल हाईवे 66 पर खड़ी एक मालवाहक ट्रक से टकरा गई.
यह दुखद हादसा पनम्बिक्कुन्नू सेंटर में हुआ, जिसमें डिंडीगुल के पीएसएनए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों की जान चली गई. यह घटना शुक्रवार रात 11.42 बजे हुई जब तमिलनाडु नंबर वाली कार का नियंत्रण खो गया और वह तेज रफ्तार में लॉरी से टकरा गई. खबर के मुताबिक, ट्रक नेशनल हाईवे पर एक मोड़ के पास खड़ी थी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से लॉरी के नीचे फंस गया. जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनकर, आस-पास के लोग, पुलिस और फायर फोर्स के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया.
इस भीषण दुर्घटना का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि, कार के अंदर आगे की सीटों में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए कार को काटना पड़ा. कार में सवार सभी आठ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मरने वाले सभी लोग तमिलनाडु के 20 साल के लड़के थे.
मरने वालों में से पांच की पहचान सलेम के विश्वा, डिंडीगुल के सूर्या और युवा संजीत, और मदुरै के संतोष और प्रसन्ना के तौर पर हुई है. बाकी तीन यात्रियों की पहचान करने की कोशिशें चल रही हैं. पुलिस ने पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को जानकारी दे दी है.
शुरुआती जांच से पता चलता है कि लड़के केरल में छुट्टियां मनाने गए थे. छात्रों की अचानक मौत से इलाके में मातम छा गया है, जिससे कॉलेज के अधिकारी और सहपाठी गहरे सदमे में हैं.
खबर के मुताबिक, कैपामंगलम पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को रिश्तेदारों को सौंप दी जाएंगी. इस बीच, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्ट्रीट लाइट ठीक से न होने और हाईवे पर वॉर्निंग बोर्ड न होने की वजह से यह हादसा हुआ.
उन्होंने बताया कि रात के समय इलाके में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. हालांकि, चल रहे सड़क निर्माण कार्य की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है, लेकिन सही साइनबोर्ड न होने की वजह से दूर-दराज से आने वाले ड्राइवर को यहां कुछ समझ में नहीं आता है.
पुलिस और जानकारी इकट्ठा कर रही है. पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार तो नहीं थी. वहीं, मोटर वाहन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच करेंगे.
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