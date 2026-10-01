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महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत

पुलिस के मुताबिक पुणे जिले के अलंदी में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास से 42 स्टूडेंट्स का ग्रुप पिकनिक पर आया था.

Eight students on picnic drown at beach in Raigad Maharashtra
महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 7:43 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र के रायगड जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां समुद्री तट पर पिकनिक माने आए आठ छात्र डूब गए और सभी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी छात्रों की लाशें बरामद कर ली गई हैं.

ये छात्र पुणे जिले के अलंदी में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास से आए थे और 42 स्टूडेंट्स के ग्रुप का हिस्सा थे. जिसमें कक्षा 11 और 12 के छात्र थे.

पुलिस ने बताया कि छात्र मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर दिवेआगर बीच (Diveagar Beach) पर डूबे. पुलिस ने बताया कि ग्रुप के कुछ छात्र बीच पर तैरने गए थे, और उनमें से आठ वापस किनारे तक नहीं पहुंच पाए.

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EIGHT STUDENTS ON PICNIC DROWN
रायगड बीच पर छात्र समुद्र में डूबे
STUDENTS DROWN AT RAIGAD BEACH

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