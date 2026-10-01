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महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत

महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र के रायगड जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां समुद्री तट पर पिकनिक माने आए आठ छात्र डूब गए और सभी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी छात्रों की लाशें बरामद कर ली गई हैं.