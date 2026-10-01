महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत
पुलिस के मुताबिक पुणे जिले के अलंदी में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास से 42 स्टूडेंट्स का ग्रुप पिकनिक पर आया था.
Published : October 1, 2026 at 7:43 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के रायगड जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां समुद्री तट पर पिकनिक माने आए आठ छात्र डूब गए और सभी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी छात्रों की लाशें बरामद कर ली गई हैं.
ये छात्र पुणे जिले के अलंदी में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास से आए थे और 42 स्टूडेंट्स के ग्रुप का हिस्सा थे. जिसमें कक्षा 11 और 12 के छात्र थे.
पुलिस ने बताया कि छात्र मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर दिवेआगर बीच (Diveagar Beach) पर डूबे. पुलिस ने बताया कि ग्रुप के कुछ छात्र बीच पर तैरने गए थे, और उनमें से आठ वापस किनारे तक नहीं पहुंच पाए.
यह भी पढ़ें- 10 राज्यों में 14 हजार झरने; मणिपुर-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जानिए पानी खर्चने में कैसे नंबर वन है भारत?