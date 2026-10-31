1 नवंबर को 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस, देखें लिस्ट
स्थापना दिवस समारोह भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत और इसके संघीय ढांचे के विकास को दिखाता है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 10:24 PM IST
नई दिल्ली: यह एक संयोग है कि भारत के 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक ही दिन 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. यह भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत और इसके संघीय ढांचे के विकास को दर्शाता है.
एक नवंबर को गठित 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु शामिल हैं. इसके अलावा, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं.
शनिवार को ईटीवी भारत से सामाजिक-राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि भारत के आजादी के बाद के इतिहास में 1 नवंबर का खास महत्व है. वह इसलिए क्योंकि यह तारीख भाषाई पहचान, प्रशासनिक जरूरतों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किए गए बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन की निशानी है.
उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, इस प्रक्रिया में एक मील का पत्थर था. 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हुए. कर्नाटक को तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, जबकि तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था. तमिलनाडु ने अपना मौजूदा नाम 1969 में अपनाया.
प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा, "आंध्र प्रदेश अपने पुनर्गठित रूप में आंध्र राज्य के पहले के हैदराबाद राज्य के तेलुगु बोलने वाले इलाकों के साथ विलय से बना. कर्नाटक ने कन्नड़ बोलने वाले इलाकों को एक साथ लाया, जबकि केरल त्रावणकोर-कोचीन को मालाबार इलाके के साथ मिलाकर बना. 1956 में राज्यों के बड़े पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर मध्य प्रदेश को भी पुनर्गठित किया गया."
अगला बड़ा माइलस्टोन 1966 में आया, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया. बंटवारे के बाद पंजाब ने भी अपना मौजूदा इलाकाई रूप ले लिया, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के तौर पर काम करता है.
मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना. इसका बनना इस इलाके के लिए एक अलग प्रशासनिक पहचान की लंबे समय से चली आ रही मांग को दिखाता है, जो अपने आदिवासी समुदायों, खनिज स्रोत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है.
यह मौका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की अलग-अलग पहचान को भी दिखाता है. कर्नाटक इस दिन को कन्नड़ राज्योत्सव के तौर पर मनाता है, जबकि केरल केरल पिरावी मनाता है, जो राज्य के जन्म की याद में मनाया जाता है. हरियाणा और पंजाब पहले के अविभाजित पंजाब इलाके की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ अपनी आदिवासी विरासत और प्राकृतिक संपदा को दिखाता है.
पांच केंद्र शासित प्रदेश इस जश्न में एक और पहलू जोड़ते हैं, जो भारत के द्वीपीय इलाकों, तटीय विरासत, राष्ट्रीय राजधानी और अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दिखाते हैं.
प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा, "सिर्फ रस्मों से आगे, 1 नवंबर यह याद दिलाता है कि भारत का संघीय ढांचा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय उम्मीदों और राष्ट्रीय एकता के बीच बातचीत से बना है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने से शासन को आकार देने, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और प्रशासन को स्थानीय लोगों के करीब लाने में मदद मिली है."
चक्रवर्ती के अनुसार, ये जश्न इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की एकता एक जैसी बातों पर नहीं, बल्कि एक आम संवैधानिक ढांचे के अंदर अलग-अलग भाषाओं, परंपराओं और क्षेत्रीय पहचानों को शामिल करने पर टिकी है.
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