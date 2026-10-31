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1 नवंबर को 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस, देखें लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली: यह एक संयोग है कि भारत के 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक ही दिन 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. यह भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत और इसके संघीय ढांचे के विकास को दर्शाता है.

एक नवंबर को गठित 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु शामिल हैं. इसके अलावा, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं.

शनिवार को ईटीवी भारत से सामाजिक-राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि भारत के आजादी के बाद के इतिहास में 1 नवंबर का खास महत्व है. वह इसलिए क्योंकि यह तारीख भाषाई पहचान, प्रशासनिक जरूरतों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किए गए बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन की निशानी है. उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, इस प्रक्रिया में एक मील का पत्थर था. 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हुए. कर्नाटक को तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, जबकि तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था. तमिलनाडु ने अपना मौजूदा नाम 1969 में अपनाया. प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा, "आंध्र प्रदेश अपने पुनर्गठित रूप में आंध्र राज्य के पहले के हैदराबाद राज्य के तेलुगु बोलने वाले इलाकों के साथ विलय से बना. कर्नाटक ने कन्नड़ बोलने वाले इलाकों को एक साथ लाया, जबकि केरल त्रावणकोर-कोचीन को मालाबार इलाके के साथ मिलाकर बना. 1956 में राज्यों के बड़े पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर मध्य प्रदेश को भी पुनर्गठित किया गया." अगला बड़ा माइलस्टोन 1966 में आया, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया. बंटवारे के बाद पंजाब ने भी अपना मौजूदा इलाकाई रूप ले लिया, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के तौर पर काम करता है.