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नेपाल में सुरंग खोदकर भागे 5 दुष्कर्मी समेत 8 कुख्यात कैदी, बिहार सीमा पर बढ़ी सुरक्षा

बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बॉर्डर पर तैनात जवान ( ETV Bharat )

मोतिहारी: नेपाल में एक के बाद एक सामने आई दो संवेदनशील घटनाओं ने बिहार सुरक्षा और रणनीतिक तंत्र को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है. नेपाल के डोल्पा जिला कारागार से आठ कैदियों के सुरंग बनाकर फरार होने और बिहार के अररिया जिले से सटी जोगबनी सीमा के पास विराटनगर में संदिग्ध बम विस्फोट होने के बाद हड़कंप मच गया है. भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष निगरानी बढ़ा दी गयी है.

खुली सीमा का उठा सकते हैं फायदा

नेपाल के डोल्पा जिले के मुख्यालय दुनै स्थित जिला कारागार से आठ कैदी बैरक के फर्श से करीब 4 मीटर 63 सेंटीमीटर लंबी सुरंग खोदकर फरार हो गए. चूंकि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, इसलिए इस जेल ब्रेक कांड ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. भागने वाले कैदी राम बीके (निवासी: आठबिसकोट नगरपालिका-10, रुकुम पश्चिम) – दुष्कर्म के मामले में दोषी

काली प्रसाद रोकाया (निवासी: त्रिपुरासुंदरी नगरपालिका-7, डोल्पा) – दुष्कर्म के मामले में दोषी

हरि बहादुर बुढ़ा उर्फ धन बहादुर बुढ़ा (निवासी: त्रिपुरासुंदरी-4, डोल्पा) – दुष्कर्म के मामले में दोषी

रेशम राणा (निवासी: कुमाख ग्रामीण नगरपालिका-5, सल्यान) – दुष्कर्म के मामले में दोषी

यज्ञ बीके (निवासी: बारेकोट ग्रामीण नगरपालिका-1, जाजरकोट) – दुष्कर्म के मामले में दोषी

अन्य 3 कैदी – इनमें चोरी के मामले में सजायाफ्ता और न्यायिक हिरासत में रखे गए 2 विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं. आशंका जताई जा रही है कि फरार कैदी की गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सीमावर्ती राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए मोतिहारी और अन्य सीमावर्ती इलाकों में जवानों की तैनाती गयी है. रक्सौल डीएसपी मनीष कुमार आनंद ने बताया कि बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है. भारत नेपाल बॉडर पर तलाशी लेते जवान (ETV Bharat) "जोगबनी सीमा के पास संदिग्ध विस्फोट की घटना को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस लगातार निगरानी रख रही है. संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. जवानों को तैनात किया गया है. सभी आने-जाने वालों की तलाशी ली जा रही है. अभी बॉर्डर नहीं सील किया गया है." -मनीष कुमार, रक्सौल डीएसपी, पूर्वी चंपारण बिहार डीएसपी अनिलराज गिरी के नेतृत्व में जांच घटना के बाद नेपाल की जिला पुलिस कार्यालय डोल्पा की टीम भी सक्रिय हो गई है. डीएसपी अनिलराज गिरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत जेल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. डीएसपी अनिलराज गिरी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार कैदी जेल के भीतर सुरंग बनाकर ही फरार हुए हैं. हालांकि सुरंग किस तरह खोदी गई, इसमें कितने दिनों का समय लगा और जेल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. "फरार हुए आठ कैदियों में पांच ऐसे खूंखार अपराधी हैं, जिन्हें दुष्कर्म के गंभीर मामलों में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जा चुका था. इसके अलावा चोरी के मामलों के तीन अन्य कैदी भी गायब हैं." -अनिलराज गिरी, डीएसपी, नेपाल पुलिस भारतीय खुफिया तंत्र इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि ये शातिर अपराधी सीमा पार कर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में शरण न ले लें. इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं. अररिया में भारत-नेपाल बॉडर पर सुरक्षा (ETV Bharat)