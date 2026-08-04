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गिरिडीह में आसमान से बरसी मौत! वज्रपात से तीन नाबालिग समेत आठ की मौत

गिरिडीहः जिला में हल्की बारिश के बीच अलग-अलग स्थानों में वज्रपात की घटना घटी है. खोरी नहुआ अनुमंडल के देवरी, गावां, सरिया-बगोदर अनुमंडल के बिरनी-बगोदर तो सदर प्रखंड के बेंगाबाद प्रखंड में वज्रपात की घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं में आठ लोगों की जान चली गई. जबकि कई लोग झुलसे हैं. वहीं मवेशी की भी मौत हुई है.

सबसे बड़ी घटना देवरी प्रखंड के बिलोटांड की है. यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन बच्चों के समेत चार की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, देवरी थाना क्षेत्र के देवपहाड़ी स्थित गोसांई आहर के समीप बैठे पांच किशोर अचानक वज्रपात की चपेट में आ गए.

इस हादसे में अर्जुन कुमार साव (17 वर्ष), विष्णुदेव साव (13 वर्ष), गजेंद्र साव (15 वर्ष) तथा कुश कुमार तिवारी (18 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि उमेश यादव (17 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, इसी दौरान देवरी प्रखंड के बांसडीह पंचायत अंतर्गत तिलयडीह गांव में धान के खेत में बिचड़ा डाल रहे संतोष तिवारी (40 वर्ष) पर भी वज्रपात गिर गया. परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं इस घटना में विक्रम तिवारी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है.

देवरी की घटना की सूचना पर खोरीमहुआ के एसडीओ समीर डेनियल खलको, एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. साथ ही सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया. इस दौरान देवरी थाना के एसआई रिशु सिन्हा शव का पंचनामा तैयार करने के साथ पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजने के कार्य मे जुट गए. एसडीओ ने इस घटना की पुष्टि की है.

विधायक पहुंचीं प्रभावित गांव

इस हादसे की सूचना मिलते ही विधायक मंजू कुमारी देवपहाड़ी गांव पहुंचीं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. विधायक ने बताया कि देवरी में दो स्थानों पर वज्रपात होने से चार किशोर समेत पांच की मौत हो गई. विधायक ने कहा कि गांव में महत्वपूर्ण स्थानों पर ताड़ित चालक लगाने की जरूरत है.