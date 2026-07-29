झारखंड में सक्रिय 49 लाख के 8 इनामी माओवादियों का बीजापुर में सरेंडर
आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिला सहित कुल 8 माओवादी शामिल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 2:27 PM IST
बीजापुर: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. झारखंड राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के आठ इनामी माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सहयोग से बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया की आत्मसमर्पण करने वालों में पांच महिला और तीन पुरुष कैडर शामिल हैं. इन सभी पर कुल 49 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
झारखंड में सक्रिए थे नक्सली
पुलिस अधीक्षक उमेश गुप्ता ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी लंबे समय से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होकर संगठन के लिए काम कर रहे थे. सुरक्षा बलों की लगातार प्रभावी कार्रवाई, माओवादी संगठन की कमजोर होती स्थिति, हिंसक एवं जनविरोधी विचारधारा से मोहभंग और छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया.
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी
1.अश्विन ऊर्फ लच्छू, उम्र 30 वर्ष
निवासी: सावनार पटेलपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पदनाम: DVCM /ZCM झारखण्ड राज्य अन्तर्गत दक्षिण जोनल कमेटी
इनाम: 8 लाख रुपए
2.रंगा ऊर्फ सोहन, उम्र 30 वर्ष
निवासी: पूसनार पेरमापारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पदनाम: झारखण्ड राज्य के दक्षिण जोनल कमेटी अन्तर्गत सराण्डा सब जोनल कमेटी सदस्य/ DVCM
इनाम: 8 लाख रुपए
3.दोबा माड़वी ऊर्फ राहत, उम्र 25 वर्ष
निवासी तोयनार हिरपामाडपारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
पदनाम - झारखण्ड राज्य के दक्षिण जोनल कमेटी अन्तर्गत सराण्डा सब जोनल कमेटी सदस्य/ DVCM
इनाम 8 लाख रुपए
4.फगनी पोयम उर्फ रजनी, उम्र 28 वर्ष
निवासी दारमेर थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
पदनाम - झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या)
इनाम 5 लाख रुपए
5.सूरज मुन्नी चम्पिया उर्फ सुबनी, उम्र 25 वर्ष
निवासी सावनार पटेलपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर
पदनाम- - झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या)
इनाम 5 लाख रुपए
6. हिड़मे कड़ती उर्फ रीता, उम्र 27 वर्ष
निवासी गोमगुड़ा थाना पामेड़ जिला बीजापुर
पदनाम- झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या)
इनाम 5 लाख रुपए
7.बुधरी कुंजाम उर्फ अनुषा, उम्र 25वर्ष
निवासी चिंतागुफा टेकगुडेमपारा जिला सुकमा
पदनाम झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कोल्हान एरिया कमेटी सदस्य एसीएम (एरिया कमेटी पार्टी सदस्या)
इनाम 5 लाख
8.सलमी चम्पिया उर्फ जिलानी, उम्र 20 वर्ष
निवासी पूसनार पेरमापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर
पदनाम - इआरबी स्टॉप पार्टी सदस्या/सीसीएम इआरबी सचिव मिसिर बेसरा का सुरक्षा गार्ड सदस्य पार्टी मेम्बर
इनाम- 5 लाख
सरेंडर नक्सलियों को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का मिलेगा फायदा
बीजापुर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों को छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत नियमानुसार आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा, स्वरोजगार एवं रोजगार से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक समाज की मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ कर सकें.
पुलिस अधिकारियों ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों के कारण लगातार माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं. इससे क्षेत्र में शांति, विकास और जनविश्वास को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है.
सुरक्षा बलों की सक्रियता और टीमवर्क
इस आत्मसमर्पण की सफलता में झारखण्ड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और बीजापुर पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, विश्वास निर्माण एवं संवेदनशील कार्यशैली की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों और पुनर्वास की सकारात्मक पहल से प्रभावित होकर इन माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया.