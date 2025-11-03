दिसंबर में भारत लाए जाएंगे आठ और चीते: भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता संतोषजनक है.
Published : November 3, 2025 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि दिसंबर में आठ और चीते भारत लाए जाएंगे. ये आठ चीते 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत बोत्सवाना से लाए जाएंगे. प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो चुके एकमात्र बड़े स्तनपायी को फिर से इंट्रोड्यूस करना है. इस पहल के तहत पांच वर्षों की अवधि में 50 चीतों को विभिन्न नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा.
चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो अत्यधिक शिकार और उसके आवास के विनाश के कारण भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्ययोजना चीता को फिर स्थापित करने के लिए देश की तत्परता पर जोर देती है. चीतों का संरक्षण राष्ट्रीय संरक्षण मूल्यों और सिद्धांतों के लिए विशेष महत्व रखता है.
यहां पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने 'प्रोजेक्ट चीता' का जिक्र करते हुए कहा, "प्रोजेक्ट चीता संतोषजनक है." यादव ने कहा, "हम बोत्सवाना से आठ चीते लाएंगे. इन्हें दिसंबर में लाया जाएगा." मंत्री ने बताया कि चीतों को कुनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा.
वायु गुणवत्ता पर क्या बोले मंत्री
उन्होंने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से नीचे है. मंत्री ने कहा, "हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. AQI 400 से नीचे है. स्थिति (पिछले साल की तुलना में) बेहतर है."
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख फैक्टर के रूप में तोड़फोड़ और कचरे का उल्लेख करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि उनका मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है.
शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत
यादव ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने 'पराली' की समस्या के समाधान के लिए पहल की है और उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक हुई है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.
ब्राजील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर तक होने वाले आगामी COP 30 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "COP 30 महत्वपूर्ण है. यह पेरिस समझौते के 10 साल पूरे होने पर हो रहा है." उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
मंत्री ने आगे कहा कि भारत जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हमेशा काम करता रहेगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है. हमने 2014 से अपनी क्षमता 45 गुना बढ़ाई है."
