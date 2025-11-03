ETV Bharat / bharat

दिसंबर में भारत लाए जाएंगे आठ और चीते: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि दिसंबर में आठ और चीते भारत लाए जाएंगे. ये आठ चीते 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत बोत्सवाना से लाए जाएंगे. प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो चुके एकमात्र बड़े स्तनपायी को फिर से इंट्रोड्यूस करना है. इस पहल के तहत पांच वर्षों की अवधि में 50 चीतों को विभिन्न नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा.

चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो अत्यधिक शिकार और उसके आवास के विनाश के कारण भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्ययोजना चीता को फिर स्थापित करने के लिए देश की तत्परता पर जोर देती है. चीतों का संरक्षण राष्ट्रीय संरक्षण मूल्यों और सिद्धांतों के लिए विशेष महत्व रखता है.

यहां पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने 'प्रोजेक्ट चीता' का जिक्र करते हुए कहा, "प्रोजेक्ट चीता संतोषजनक है." यादव ने कहा, "हम बोत्सवाना से आठ चीते लाएंगे. इन्हें दिसंबर में लाया जाएगा." मंत्री ने बताया कि चीतों को कुनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा.

वायु गुणवत्ता पर क्या बोले मंत्री

उन्होंने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से नीचे है. मंत्री ने कहा, "हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. AQI 400 से नीचे है. स्थिति (पिछले साल की तुलना में) बेहतर है."

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख फैक्टर के रूप में तोड़फोड़ और कचरे का उल्लेख करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि उनका मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है.