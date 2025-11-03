ETV Bharat / bharat

दिसंबर में भारत लाए जाएंगे आठ और चीते: भूपेंद्र यादव

केंद्रीय पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता संतोषजनक है.

bhupender
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि दिसंबर में आठ और चीते भारत लाए जाएंगे. ये आठ चीते 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत बोत्सवाना से लाए जाएंगे. प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो चुके एकमात्र बड़े स्तनपायी को फिर से इंट्रोड्यूस करना है. इस पहल के तहत पांच वर्षों की अवधि में 50 चीतों को विभिन्न नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा.

चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो अत्यधिक शिकार और उसके आवास के विनाश के कारण भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्ययोजना चीता को फिर स्थापित करने के लिए देश की तत्परता पर जोर देती है. चीतों का संरक्षण राष्ट्रीय संरक्षण मूल्यों और सिद्धांतों के लिए विशेष महत्व रखता है.

यहां पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने 'प्रोजेक्ट चीता' का जिक्र करते हुए कहा, "प्रोजेक्ट चीता संतोषजनक है." यादव ने कहा, "हम बोत्सवाना से आठ चीते लाएंगे. इन्हें दिसंबर में लाया जाएगा." मंत्री ने बताया कि चीतों को कुनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा.

वायु गुणवत्ता पर क्या बोले मंत्री
उन्होंने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से नीचे है. मंत्री ने कहा, "हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. AQI 400 से नीचे है. स्थिति (पिछले साल की तुलना में) बेहतर है."

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख फैक्टर के रूप में तोड़फोड़ और कचरे का उल्लेख करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि उनका मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है.

शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत
यादव ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने 'पराली' की समस्या के समाधान के लिए पहल की है और उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक हुई है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

ब्राजील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर तक होने वाले आगामी COP 30 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "COP 30 महत्वपूर्ण है. यह पेरिस समझौते के 10 साल पूरे होने पर हो रहा है." उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

मंत्री ने आगे कहा कि भारत जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हमेशा काम करता रहेगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है. हमने 2014 से अपनी क्षमता 45 गुना बढ़ाई है."

यह भी पढ़ें- मवेशियों के टकराने से ट्रेनें हो जाती लेट, एक्सीडेंट का भी खतरा... रेलवे ने शुरू किया सुरक्षा मिशन

TAGGED:

CHEETAH TO BE BROUGHT IN INDIA
EIGHT CHEETAH
CHEETAH IN INDIA
BHUPENDER YADAV
CHEETAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.