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ओडिशा : आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप, आरोपी फरार

कालाहांडी (ओडिशा) : कालाहांडी भवानीपटना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

आरोप है कि 8 महीने की गर्भवती महिला के पति को शराब पिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस संबंध में 8 अगस्त को पीड़िता ने भवानीपटना सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने प्रार्थना के नाम पर उसे घर बुलाया और उसके साथ रेप किया.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर भवानीपटना सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. वहीं कालाहांडी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारा जैस्मिन गुरिया ने कहा कि पुलिस पीड़िता का इलाज करा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 7 अगस्त को आरोपी जिनेश कुमार ने उसे और उसके पति को भवानीपटना के सदर पुलिस स्टेशन इलाके में अपने घर पर बुलाया. इसके बाद पति को शराब पिलाकर बेहोश करने के बाद वह 8 महीने की गर्भवती महिला को प्रार्थना करने के बहाने दूसरे कमरे में ले जाया गया. वहां आरोपी के द्वारा दुष्कर्म किया गया.

साथ ही आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद पीड़िता और उसका पति वहां से भाग गए. मामले में 8 अगस्त 2026 को पीड़िता ने भवानीपटना के सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.