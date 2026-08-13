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ओडिशा : आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप, आरोपी फरार

ओडिशा के कालाहांडी में गर्भवती महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है.

Rape with pregnant woman in Kalahandi
कालाहांडी में गर्भवती महिला के साथ रेप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 7:27 PM IST

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कालाहांडी (ओडिशा) : कालाहांडी भवानीपटना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

आरोप है कि 8 महीने की गर्भवती महिला के पति को शराब पिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस संबंध में 8 अगस्त को पीड़िता ने भवानीपटना सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने प्रार्थना के नाम पर उसे घर बुलाया और उसके साथ रेप किया.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर भवानीपटना सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. वहीं कालाहांडी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारा जैस्मिन गुरिया ने कहा कि पुलिस पीड़िता का इलाज करा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 7 अगस्त को आरोपी जिनेश कुमार ने उसे और उसके पति को भवानीपटना के सदर पुलिस स्टेशन इलाके में अपने घर पर बुलाया. इसके बाद पति को शराब पिलाकर बेहोश करने के बाद वह 8 महीने की गर्भवती महिला को प्रार्थना करने के बहाने दूसरे कमरे में ले जाया गया. वहां आरोपी के द्वारा दुष्कर्म किया गया.

साथ ही आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद पीड़िता और उसका पति वहां से भाग गए. मामले में 8 अगस्त 2026 को पीड़िता ने भवानीपटना के सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़ित का इलाज कराया. दूसरी तरफ आरोपी फरार है, जबकि कालाहांडी पुलिस एक स्पेशल टीम बनाकर जांच कर रही है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि, "आरोपी ने मेरे पति को बार-बार फोन किया. उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी के पेट पर काला निशान है. अगर तुम प्रार्थना करोगी तो निशान चला जाएगा. उसने हमें घर बुलाया. साथ ही उसने मेरे पति को शराब पिलाई और मेरे साथ रेप किया."

इस बारे में कालाहांडी जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारा जैस्मीन गुरिया ने कहा, "एक 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई है. हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे."

भवानीपटना के सोशल वर्कर अगस्त नाइक ने कहा, "आठ महीने की गर्भवती महिला के साथ धोखे से रेप किया गया है. यह शर्मनाक है कि पुलिस को 8 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया."

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