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महाराष्ट्र में घर की दीवार गिरने से 8 माह के बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल

अकोले अहिल्यानगर में घर की पत्थर की दीवार गिरने से आठ महीने की बच्ची की मौत हो गई. वहीं मां गंभीर रूप से घायल है.

Eight month old baby girl dies mother critically injured after stone wall of house collapses in Akole Ahilyanagar
महाराष्ट्र में घर की दीवार गिरने से 8 माह के बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 1:24 PM IST

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अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के अकोले तालुका के दूर-दराज के आदिवासी इलाके रतनवाड़ी में सोमवार सुबह एक घर की पुरानी पत्थर की दीवार गिर गई. इस हादसे में आठ महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई.

इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया. खबरों के मुताबिक, रतनवाड़ी के अशोक झाड़े का परिवार सोमवार रात अपने घर में सो रहा था. आधी रात के करीब, घर के पश्चिम की तरफ की पुरानी पत्थर की दीवार अचानक गिर गई.

दीवार से पत्थरों और मिट्टी का ढेर सीधे बिस्तर पर सो रही आठ महीने की सृष्टि अशोक झाड़े पर गिरा. उसकी मां सोनाली अशोक झाड़े भी मलबे में फंस गई और उसे गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे.

महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज
गांव वालों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मां-बेटी को मलबे से बाहर निकाला. उन्हें इलाज के लिए राजुर के ग्रामिण अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बच्ची की मां सोनाली झाड़े के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं. उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

विधायक ने घायल महिला के बारे में पूछा
यह घटना राजुर पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है. सहायक पुलिस निरीक्षक किशोर पवार की देखरेख में पुलिस सब-इंस्पेक्टर परशुराम तगड़ और पुलिस वाले श्रीकांत नरोड़े, संभाजी सांगले और विनायक कोकने आगे की जांच कर रहे हैं.

इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर विधायक डॉ. किरण लाहमटे घायल महिला का हाल जानने के लिए ग्रामिण अस्पताल गए. उन्होंने झाड़े परिवार को भी सांत्वना दी और संबंधित अधिकारियों से प्रशासन से जरूरी मदद दिलाने पर चर्चा की.

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