ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में घर की दीवार गिरने से 8 माह के बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र में घर की दीवार गिरने से 8 माह के बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल ( ETV Bharat )

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के अकोले तालुका के दूर-दराज के आदिवासी इलाके रतनवाड़ी में सोमवार सुबह एक घर की पुरानी पत्थर की दीवार गिर गई. इस हादसे में आठ महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई.

इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया. खबरों के मुताबिक, रतनवाड़ी के अशोक झाड़े का परिवार सोमवार रात अपने घर में सो रहा था. आधी रात के करीब, घर के पश्चिम की तरफ की पुरानी पत्थर की दीवार अचानक गिर गई.

दीवार से पत्थरों और मिट्टी का ढेर सीधे बिस्तर पर सो रही आठ महीने की सृष्टि अशोक झाड़े पर गिरा. उसकी मां सोनाली अशोक झाड़े भी मलबे में फंस गई और उसे गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे.

महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज

गांव वालों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मां-बेटी को मलबे से बाहर निकाला. उन्हें इलाज के लिए राजुर के ग्रामिण अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बच्ची की मां सोनाली झाड़े के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं. उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.