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मेघालय में 8 यूडीपी MLA भाजपा में शामिल: BJP विधायकों की संख्या 2 से बढ़कर 10 हुई

मेघालय यूडीपी के आठ विधायक बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए. ( PTI )

नई दिल्ली : मेघालय की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) के आठ विधायक बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए. पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में लहकमन रिंबुई, पियस मारवीन, किर्मेन शायला, मायरेलबार्न सिएम, मैथ्यू कुर्बाह, ओलान सिंह सुइन, बालाजिएड कुफर सिनरेम और सिनशर कुफर रॉय शामिल हैं. यूडीपी विधायकों का पार्टी में स्वागत करते हुए रिजिजू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और मेघालय की प्रगति को देखते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं. भाजपा मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "यह न सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत जरूरी राजनीतिक घटनाक्रम है." रिजिजू ने कहा, "ये सभी आठ विधायक प्रधानमंत्री मोदी और हमारी भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के काम से बहुत प्रभावित थे. इससे उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया."