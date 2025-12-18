ETV Bharat / bharat

रात के अंधेरे में सैर पर निकला शेर का परिवार, सड़क पर फैली दहशत...सहम गए लोग

प्रेमपारा-बगसरा रोड पर एक बार फिर 8 शेरों के सड़क पर आने से हलचल मच गई. लोगों ने अपने कैमरों में दृश्य कैद कर लिए.

Eight lions on the road
रात के अंधेरे में सैर पर निकला शेर का परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read
अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका में स्थित प्रेमपारा-बगसरा रोड पर अचानक 8 शेर सड़क पर आ गए, जिससे ट्रैफिक रुक गया. रात के अंधेरे में कई सारे शेर को देखकर लोगों के होश ही उड़ गए. हालांकि, लोगों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिए.

सड़क पर शेर के इस परिवार को गुजरते देखकर राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों में उत्सुकता पैदा हो गई. लोगों ने एक साथ कई सारे शेरों को देखने का आनंद लिया. इस दौरान राहगीरों ने शेरों को बेखौफ सड़क पार करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया.

रात के अंधेरे में सैर पर निकला शेर का परिवार (ETV Bharat)

चूंकि ठंड के मौसम में शेरों की भूख बढ़ जाती है, इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे शिकार की तलाश में इंसानी आबादी के करीब आ गए हैं. शेरों की बढ़ती आबादी के साथ, अब सड़कों पर शेरों के दिखने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं. प्रेमपारा-बगसरा रोड पर एक बार फिर 8 शेरों के सड़क पर आने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह एक पूरा शेर का परिवार है जिसमें 2 वयस्क शेर और उनके साथ छोटे 6 शेर भी शामिल थे. जैसे ही वाहनों के चालक आगे बढ़े सड़क पर शेरों का यह समूह सामने आ गया. जिसके बाद ड्राइवरों ने तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दीं और सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए.

कुछ मिनट तक शेर का यह पूरा परिवार बिना किसी घबराहट के सड़क पर चलता रहा. कुछ वाहनों में बैठे लोग तो कुछ पल के लिए डर भी गए. हालांकि, जब उन्होंने देखा कि शेर शांत है और बिना किसी डर और बाधा के आगे बढ़ रहे हैं तो कई यात्रियों ने मोबाइल निकालकर इस दुर्लभ दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

इस बीच सर्द रात के अंधेरे में सड़क पर वाहनों की लाइन लग गई. हालांकि, किसी ने भी शेरों को परेशान करने की कोशिश नहीं की. गुजरात के इन इलाकों में शेरों का हाईवे या गांवों के पास दिखना कोई नई बात नहीं है. हालांकि. एक साथ कई सारे शेर कम ही दिखाई देते हैं.

