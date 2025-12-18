ETV Bharat / bharat

रात के अंधेरे में सैर पर निकला शेर का परिवार, सड़क पर फैली दहशत...सहम गए लोग

अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका में स्थित प्रेमपारा-बगसरा रोड पर अचानक 8 शेर सड़क पर आ गए, जिससे ट्रैफिक रुक गया. रात के अंधेरे में कई सारे शेर को देखकर लोगों के होश ही उड़ गए. हालांकि, लोगों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिए. सड़क पर शेर के इस परिवार को गुजरते देखकर राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों में उत्सुकता पैदा हो गई. लोगों ने एक साथ कई सारे शेरों को देखने का आनंद लिया. इस दौरान राहगीरों ने शेरों को बेखौफ सड़क पार करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. रात के अंधेरे में सैर पर निकला शेर का परिवार (ETV Bharat) चूंकि ठंड के मौसम में शेरों की भूख बढ़ जाती है, इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे शिकार की तलाश में इंसानी आबादी के करीब आ गए हैं. शेरों की बढ़ती आबादी के साथ, अब सड़कों पर शेरों के दिखने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं. प्रेमपारा-बगसरा रोड पर एक बार फिर 8 शेरों के सड़क पर आने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं.