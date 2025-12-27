रायगढ़ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, भीड़ ने लगाई पुलिस की गाड़ी में आग, महिला टीआई को मारी लात
कोयला खदान का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 8 लोग जख्मी हुए. मौके पर भारी पुलिस तैनात है.
रायगढ़: कोल खदान का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प में 8 लोग जख्मी हुए हैं. हालात के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. रायगढ़ जिला प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जिले के तमनार इलाके में कोयला खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 8 लोग जख्मी हो गए. घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि एक महिला पुलिस अधिकारी भी भीड़ के हमले में घायल हो गई है. आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया.
पुलिस की ओर से बताया गया कि जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तो सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन अचानक से भीड़ उग्र हो गई और भीड़ की ओर से पत्थरबाजी होने लगी. भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने एक बस और एक कार समेत कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. भीड़ ने एक पुलिस के वाहन में भी आग लगी दी. गाड़ियों में आगजनी होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की लेकिन आरोप है कि भीड़ की ओर से पत्थरबाजी जारी रही. कलेक्टर ने कहा, हिंसा हुई है, हमा लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं. प्रदर्शनकारियों के गुट से हमारी बात भी हो रही है, उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा.''
विवाद के पीछे की वजह
दरअसल कोल खदान के विरोध में तमनार इलाके के 14 गांवों के सैकड़ों निवासी पिछले 15 दिनों से दौराबठा गांव के एक चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तमनार इलाके के गैरे पेल्मा सेक्टर-I में एक स्टील प्लांट को जो जमीन अलॉट किया गया है उसे वापस लिया जाए, वो खदान नहीं खोलने देंगे. प्रदर्शनकारी प्रस्तावित खनन प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसे मंजूरी देने के लिए की गई पब्लिक हियरिंग तय नियमों के खिलाफ हुई थी. ग्रामीणों ने दावा किया कि शनिवार सुबह पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाने की कोशिश की गई जिसके बाद हंगामा बढ़ा.
महिला पुलिस अधिकारी पर हमला
पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई पत्थरबाजी में उनके कई जवान और ग्रामीण जख्मी हुए हैं. पुलिस ने ये भी कहा कि पत्थरबाजी के दौरान महिलाओं के एक ग्रुप ने कथित तौर पर तमनार पुलिस स्टेशन की स्टेशन हाउस ऑफिसर कमला पुसम पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं.
झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है. जिसमें महिला पुलिस अधिकारी पर भीड़ में मौजूद महिलाओं द्वारा हमला करते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ अन्य लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.
मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक
हंगामा बढ़ने की खबर मिलते ही रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हिंसक झड़प की खबर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को कोसा है. पीसीसी चीफ ने कहा, ''यह घटना दुखद है और इसके लिए सरकार की हठधर्मिता पूरी तरह से जिम्मेदार है.'' दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोयला खनन के लिए ग्रामीणों और आदिवासियों को उनके जंगलों और जमीन से जबरन विस्थापित कर रही है.
पीसीसी चीफ दीपक बैज का दावा
दीपक बैज ने दावा किया कि ''तमनार के गैरे पेल्मा सेक्टर-I में कोयला ब्लॉक के कथित जबरन आवंटन और एक "फर्जी" पब्लिक हियरिंग का विरोध कर रहे ग्रामीणों और आदिवासियों पर उद्योगपतियों के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की.'' बैज ने कहा कि ग्रामीण शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार के रवैये ने उनको उकसाया.
