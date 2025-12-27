ETV Bharat / bharat

रायगढ़ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, भीड़ ने लगाई पुलिस की गाड़ी में आग, महिला टीआई को मारी लात

रायगढ़: कोल खदान का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प में 8 लोग जख्मी हुए हैं. हालात के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. रायगढ़ जिला प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जिले के तमनार इलाके में कोयला खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 8 लोग जख्मी हो गए. घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि एक महिला पुलिस अधिकारी भी भीड़ के हमले में घायल हो गई है. आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया.

पुलिस की ओर से बताया गया कि जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तो सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन अचानक से भीड़ उग्र हो गई और भीड़ की ओर से पत्थरबाजी होने लगी. भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने एक बस और एक कार समेत कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. भीड़ ने एक पुलिस के वाहन में भी आग लगी दी. गाड़ियों में आगजनी होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की लेकिन आरोप है कि भीड़ की ओर से पत्थरबाजी जारी रही. कलेक्टर ने कहा, हिंसा हुई है, हमा लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं. प्रदर्शनकारियों के गुट से हमारी बात भी हो रही है, उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा.''

महिला टीआई को मारी लात (ETV Bharat)

विवाद के पीछे की वजह

दरअसल कोल खदान के विरोध में तमनार इलाके के 14 गांवों के सैकड़ों निवासी पिछले 15 दिनों से दौराबठा गांव के एक चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तमनार इलाके के गैरे पेल्मा सेक्टर-I में एक स्टील प्लांट को जो जमीन अलॉट किया गया है उसे वापस लिया जाए, वो खदान नहीं खोलने देंगे. प्रदर्शनकारी प्रस्तावित खनन प्रोजेक्ट को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसे मंजूरी देने के लिए की गई पब्लिक हियरिंग तय नियमों के खिलाफ हुई थी. ग्रामीणों ने दावा किया कि शनिवार सुबह पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाने की कोशिश की गई जिसके बाद हंगामा बढ़ा.

महिला पुलिस अधिकारी पर हमला