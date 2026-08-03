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ओडिशा: मामूली विवाद में मजदूरों ने साथी का गला काटा, 8 गिरफ्तार

ओडिशा में मामूली विवाद में मजदूरों ने साथी का गला काटा ( ETV Bharat )

संबलपुर: एक ओडिया वर्कर की उसके साथ काम करने वाले कुछ माइग्रेंट वर्कर्स ने मामूली झगड़े में गला रेत दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. संबलपुर जिले के नकटीदेउल इलाके में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया. दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में 8 बंगाली मजदूरों को गिफ्तार किया. संबलपुर के एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी. संबलपुर के एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा के अनुसार घायल मजदूर की पहचान नाकटीदेउल के सरपाली पंचायत के मारवाड़ीमुंडा गांव के टूना महार (28) के रूप में हुई है. इस संबंध में नाकटीदेउल पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों में अजीजुल शेख (38), मुर्तजा शेख (62), मिनारुल मुस्तफा शेख (35), इजाबुल शेख (34), पियारुल शेख (29), अजमत शेख (24), इरसाफिल शेख (42) और रवि शेख (34) शामिल हैं.