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ओडिशा: मामूली विवाद में मजदूरों ने साथी का गला काटा, 8 गिरफ्तार

संबलपुर के एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 8 बंगाली राजमिस्त्रियों को गिरफ्तार किया है.

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ओडिशा में मामूली विवाद में मजदूरों ने साथी का गला काटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 9:37 AM IST

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संबलपुर: एक ओडिया वर्कर की उसके साथ काम करने वाले कुछ माइग्रेंट वर्कर्स ने मामूली झगड़े में गला रेत दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. संबलपुर जिले के नकटीदेउल इलाके में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया. दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में 8 बंगाली मजदूरों को गिफ्तार किया. संबलपुर के एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी.

संबलपुर के एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा के अनुसार घायल मजदूर की पहचान नाकटीदेउल के सरपाली पंचायत के मारवाड़ीमुंडा गांव के टूना महार (28) के रूप में हुई है. इस संबंध में नाकटीदेउल पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों में अजीजुल शेख (38), मुर्तजा शेख (62), मिनारुल मुस्तफा शेख (35), इजाबुल शेख (34), पियारुल शेख (29), अजमत शेख (24), इरसाफिल शेख (42) और रवि शेख (34) शामिल हैं.

एडिशनल एसपी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल से 8 मैकेनिक रेढ़ाखोल्स लेबर कॉलोनी में आए थे और अलग-अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे. कुछ महीने पहले टूना काम की तलाश में आया था और इन मैकेनिक के साथ मजदूरी कर रहा था. शनिवार रात को किसी बात पर टूना और बंगाली मैकेनिक के बीच कहासुनी हो गई और रविवार सुबह बहस बढ़ गई.

कहा जा रहा है कि झगड़ा बढ़ने पर बंगाली मैकेनिक ने टूना पर हमला कर दिया और एक तेज चाकू से उसका गला काट दिया. इस घटना के बाद सभी बंगाली मैकेनिक मौके से भाग गए. आस-पास के लोगों ने टूना को गंभीर रूप से घायल हालत में बचाया और पहले नकटी देउला प्राइमरी हॉस्पिटल और फिर रेढ़ाखोल सब-डिविजनल हॉस्पिटल ले गए. एडिशनल एसपी ने बताया कि हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे बुर्ला शिफ्ट कर दिया गया.

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