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Odisha: भुवनेश्वर के झारपाड़ा जेल में आठ कैदी HIV पॉजिटिव

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के झारपाड़ा जेल में आठ कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए एक आरोपी की मेडिकल जांच से पता चला कि वह HIV पॉजिटिव है. इस बात का खुलासा होने के बाद, जेल अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से आधिकारिक बातचीत शुरू की.

जेल अधिकारियों ने आरोपी के HIV-पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी. आरोपी के झारपाड़ा जेल में बंद होने के बाद ऑफिशियल प्रोसीजर के अनुसार यह जानकारी भेजी गई. सूत्रों ने बताया कि मामला सामने आने से पहले ही कुछ कैदियों का HIV-पॉजिटिव टेस्ट हो चुका था.

सूत्रों के अनुसार, जेल में अभी आठ कैदी HIV पॉजिटिव हैं.

झारपाड़ा जेल अधीक्षक सर्वेश्वर साहू ने कहा, "कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में कोर्ट और DCP को लिखकर बताना एक नियमित प्रक्रिया है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो. HIV पॉजिटिव कैदियों को जेल में स्पेशल सेल में रखा जाता है. इसके लिए जेल में नियमित सलाह दी जाती है और स्वास्थ्य जागरुकता भी फैलाई जा रही है. इलाज के लिए जागरुकता फैलाने के लिए डॉक्टर कैंप भी लगा रहे हैं. नए कैदियों के अलग-अलग टेस्ट किए जा रहे हैं."

साहू ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जेल अधिकारियों ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों के निर्देशों के अनुसार जरूरी सावधानी और कदम उठाए हैं.