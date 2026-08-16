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पश्चिम बंगाल : CJP कार्यकर्ता के पिता की हमले में मौत, BJP नेता समेत आठ गिरफ्तार

बांकुरा/बर्धमान (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पिता की मौत हो गई.आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया क्योंकि उन्होंने एक सरकारी स्कूल की खराब हालत को रेखांकित किया था. इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने रविवार को इंदास में एक स्थानीय भाजपा नेता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. मरने वाले की पहचान शेख मोहम्मद माफ़िक (51) के तौर पर हुई है.

गिरफ्तार किए गए लोगों में शेख आज़ाद, श्रीकांत माझी, प्रशांत रुइदास, रोहित माझी, बबलू माझी, संतू माझी, टिंकू केओरा और अष्टम माझी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में अष्टम माझी एक स्थानीय भाजपा नेता के तौर पर जाना जाता है. इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया था और भरोसा दिलाया था कि एफआईआर में नामजद लोग अपराधी हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.

सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज और उनके परिवार पर 13 अगस्त को कथित तौर पर हमला किया गया, जब वे पार्टी के "स्कूल ठीक करो" कैंपेन के तहत एक सरकारी स्कूल गए थे. सीजेपी के एक बयान के मुताबिक, हफीज के पिता जनाब माफ़िक के सिर में चोट लगी और शनिवार को उनकी मौत हो गई.

सीएम अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में बताया कि एफआईआर में नामजद पांच लोगों में से तीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी दो को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अधिकारी ने कहा, "इसका भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं है. वे सभी अपराधी हैं. कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी."

वहीं सीजेपी ने बताया कि यह घटना बांकुरा के करिसुंडा इलाके में तब हुई जब हफीज ने 13 अगस्त को अपने गांव के सरकारी स्कूल में सीजेपी के देश भर में चल रहे "स्कूल ठीक करो" प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, ताकि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत का पता लगाया जा सके.

सीजेपी ने आरोप लगाया कि हथियारबंद लोग, जिन्हें स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता बताया गया, उस शाम हाफिज के घर में जबरदस्ती घुस आए और दोनों पर हमला किया. सीजेपी के बयान के मुताबिक, हाफिज ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि एक स्कूल टीचर ने राजनीतिक कार्यकर्ता को उनके निरीक्षण के बारे में बताया था, जिसके बाद हमला हुआ.