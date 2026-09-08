स्वामीनारायण संस्था पर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, कहा- 'एफिल टॉवर विवाद संबंधित संस्थाओं के बीच का'
मंदिर का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंचा था. उन्होंने एफिल टॉवर से महिला कर्मचारियों को हटने को कहा.
Published : September 8, 2026 at 6:41 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एफिल टॉवर से जुड़े विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय ने पूरे मामले को "संबंधित संस्थाओं के बीच का" बताया है. विदेश मंत्रालय ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा गया था कि बीएपीएस प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान एफिल टॉवर की महिला कर्मचारियों से कुछ खास इलाकों में न जाने को कहा गया था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमें पेरिस इलाके में बीएपीएस संस्था द्वारा एक मंदिर खोले जाने की जानकारी है. जहां तक टॉवर से जुड़े खास मामले की बात है, तो यह पूरी तरह से संबंधित पक्षों के बीच का मामला है.” बीएपीएस का मतलब - बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था - है. यह स्वामीनारायण परंपरा के भीतर एक हिंदू आध्यात्मिक संगठन है.
#WATCH | Delhi: On reports that women employees at the Eiffel Tower were asked to avoid certain areas during the BAPS delegation’s visit, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal said, “We are aware of the opening of a temple by the BAPS Sanstha in the Paris area. As to the… pic.twitter.com/AlJmCVg2A7— ANI (@ANI) September 8, 2026
बीएपीएस ने पूरे विवाद पर सफाई भी दी है. संस्था ने कहा, "हम जताई गई चिंताओं को समझते हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं. हमारे डेलिगेशन के बड़े आकार को देखते हुए, यह दौरा एफिल टॉवर की टीमों के साथ मिलकर आम खुलने के समय के ठीक शुरू में आयोजित किया गया था, ताकि दूसरे आने वालों को कम से कम परेशानी हो.हमारी जानकारी के अनुसार, किसी भी समय किसी को भी एफिल टॉवर में जाने से नहीं रोका गया.फिर भी, हम उन सभी लोगों से दिल से माफी मांगना चाहते हैं जिन्हें इस स्थिति से दुख या परेशानी हुई हो.हम आपसी सम्मान और दूसरों की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.हम उठाई गई चिंताओं का सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं."
दरअसल, इस घटना के बाद एफिल टावर के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया.
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा, "फ्रांस में यह एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है. मरीन ले पेन और जॉर्डन बार्डेला जैसे दक्षिणपंथी नेताओं समेत कई बड़े नेताओं ने फ्रांसीसी कानूनों और मूल्यों पर हुए इस हमले की निंदा की है.पेरिस की मेयर एक समाजवादी हैं और फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बन रहा है.पुरुषों और महिलाओं को समान न मानने के इस मुद्दे को राजनेता और मीडिया नजरअंदाज़ नहीं कर सकते.इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया है. लेकिन चूंकि मामला दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत 'एफिल टॉवर' से जुड़ा है और महिला कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इसे एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था, इसलिए ऐसा होना ही था.यह घटना पश्चिम में हिंदू-विरोधी अभियानों को और हवा देगी."
सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने इसमें चीन के एंगल को शामिल किया है. उनके अनुसार, "जो लोग हमेशा चीन, पाकिस्तान, तुर्की और GLISCO नेटवर्क के लिए प्रोपेगैंडा फैलाते रहते हैं, वे अब इस मुद्दे को उठाकर भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और बीएपीएस के मामले का इस्तेमाल करके मोदी पर हमला कर रहे हैं.इसलिए मुझे लगता है कि विवाद में जितना दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है. सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि क्या बीएपीएस ने सच में महिला कर्मचारियों को हटाने की कोई रिक्वेस्ट की थी या नहीं? अगर हां, तो बीएपीएस की तरफ से यह रिक्वेस्ट किसने की थी ?और किसने टावर में मौजूद सभी महिला कर्मचारियों को जाने के लिए कहा? उनका नाम क्या है? भले ही बीएपीएस ने रिक्वेस्ट की हो, फिर भी उन्होंने पॉलिसी के खिलाफ ऐसा क्यों किया? बीएपीएस को टीवी पर आकर साफ-साफ सफाई देनी चाहिए. और यह पक्का करना चाहिए कि इस बात को लेकर कोई शक न रहे कि उन्होंने टावर पर महिला कर्मचारियों को दूर रखने की साफ रिक्वेस्ट की थी या नहीं?उन्हें पेरिस में अपने मंदिर में आने के लिए सभी महिलाओं को बुलाना चाहिए. महिलाओं के लिए इवेंट्स आयोजित करने चाहिए और एक खास नैरेटिव को खत्म करना चाहिए.अगर वे कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी में अच्छे हैं और तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोपेगैंडा को पलटकर इसे पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है."
आपको बता दें कि पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के अनुसार, सोमवार को टॉवर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को उनकी जगह से "हटा दिया गया" था, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी.युरोन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हड़ताल की वजह बनी घटना शनिवार को हुई, जब स्वामीनारायण संस्था से जुड़े करीब 100 लोग वहां आए थे.
फ्रांस में यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवोइन ने एक बयान में कहा कि "जब प्रतिनिधिमंडल वहां से गुजर रहा था, तो महिला कर्मचारियों को उनके काम करने की जगहों से हटा दिया गया था."रिपोर्ट के अनुसार, एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने उन "पेशेवर निर्देशों" की निंदा की, जिनकी वजह से महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के आधार पर किनारे कर दिया गया, उनकी जगह दूसरों को लगा दिया गया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.
सीजीटी ट्रेड यूनियन के एक बयान में, कर्मचारियों ने "काम की जगह पर दिए गए उन निर्देशों की निंदा की, जिनकी वजह से महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के आधार पर किनारे कर दिया गया, उनकी जगह दूसरों को लगा दिया गया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया."
France24 द्वारा बताए गए बयान के अनुसार, "कुछ महिलाओं से अपनी पोस्ट छोड़ने और दूसरी जगहों पर जाने के लिए कहा गया. कुछ पोस्ट पर उनकी जगह पुरुषों को लगा दिया गया." साथ ही, "सभी महिला कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि जब प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद हो, तो वे कुछ खास इलाकों से न गुजरें."
फ्रांस की राजधानी में पर्यटकों के इस मशहूर केंद्र में हर साल लगभग 70 लाख लोग आते हैं. मंगलवार को यह सामान्य रूप से खुला. इससे पहले, इसे चलाने वाली कंपनी, 'सोसाइटी डी'एक्सप्लॉयटेशन डी ला टूर एफिल' ने माना कि प्रतिनिधिमंडल ने "महिलाओं के साथ सीमित बातचीत" का अनुरोध किया था, और "इन शर्तों को नहीं माना जाना चाहिए था."पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने कहा कि एफिल टॉवर के कर्मचारियों का गुस्सा जायज है. उन्होंने बताई गई शर्तों को अस्वीकार्य बताया और कहा कि क्या हुआ था, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाएगी.ग्रेगोइरे ने X पर कहा, "मैं एफिल टॉवर के कर्मचारियों द्वारा जाहिर किए गए गुस्से पर ध्यान दे रहा हूं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी नाराजगी जायज है."
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