जम्मू कश्मीर : श्रीनगर की जामा मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई
मीरवाइज उमर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर में बच्चे ईदगाह में ईद की नमाज देखे बिना बड़े हो रहे हैं.
Published : May 27, 2026 at 1:17 PM IST
श्रीनगर: प्रशासन ने बुधवार को लगातार आठवें वर्ष श्रीनगर के ईदगाह और पुराने शहर स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी. साथ ही मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया.
जम्मू और कश्मीर में, जहां ईद दूसरे राज्यों से एक दिन पहले मनाई जाती है, पूरे इलाके में त्योहार का माहौल था, क्योंकि हजारों लोग मस्जिदों और ईदगाहों में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं. ईद-उल-अजहा इस्लामी महीने जिल-हज्ज (जिसे ज़ुल-हिज्जा भी कहा जाता है) के 10वें दिन मनाया जाता है. ईद-उद-जुहा भी कहा जाने वाला यह बड़ा इस्लामी त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप में बकरीद के नाम से जाना जाता है और तीन दिनों तक मनाया जाता है.
यह त्योहार हजारों साल पहले पैगंबर अब्राहम (PBUH) की अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है, और दुनिया भर के मुसलमान जानवर की कुर्बानी को एक रस्म के तौर पर पेश करते हैं.
जामा मस्जिद में आयोजन करने वाली संस्था अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने मौसम साफ रहने पर सुबह 9:30 बजे श्रीनगर की ईदगाह में खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज का समय तय किया था. घाटी के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक को नए बने मंच से भाषण देना था.
बारिश होने पर नमाज जामिया मस्जिद में अंदर ही पढ़ी जाती थी. 2019 से पहले आखिरी नमाज ईदगाह में पढ़ी गई थी, लेकिन उन नमाजों के बाद पत्थरबाजी के विरोध प्रदर्शन हुए.
मीरवाइज ने बताया कि उन्हें घर पर ही हिरासत में रखा गया है और जामिया और ईदगाह को लगातार आठ साल से नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. ईद के पवित्र और जश्न वाले मौके पर, कश्मीर के मुसलमानों का स्वागत बैरिकेड्स, पाबंदियों, बंद दरवाजों और डराने-धमकाने के साथ किया जा रहा है."
मीरवाइज ने कहा, "यह शासन नहीं है; यह हमारी धार्मिक पहचान, सम्मान और मौलिक अधिकारों पर एक व्यवस्थित हमला है जो हमें बहुत दुख पहुंचाता है.”
पाबंदियों को ‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर में बच्चे ईदगाह में ईद की नमाज और त्योहार देखे बिना ही बड़े हो रहे हैं.
एक पूरी पीढ़ी अपनी परंपराओं को जानने और उन यादों को बनाने से वंचित रह रही है, जिन्होंने सदियों से हमारे सामूहिक जीवन को आकार दिया है.
उन्होंने कहा, "लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर के लोगों के ईदगाह, जामा मस्जिद और उनके धार्मिक संस्थानों के साथ गहरे रूहानी रिश्ते को मिटा नहीं सकती. आस्था को जबरदस्ती कैद या दबाया नहीं जा सकता."
घाटी में, श्रीनगर में डल झील के किनारे हजरतबल मस्जिद में सबसे बड़ी सभा आसानी से हुई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला उन हजारों लोगों में शामिल थे जिन्होंने वहां नमाज़ पढ़ी.
जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद त्याग, दया और विश्वास का प्रतीक है और उन्होंने सभी के लिए शांति, समृद्धि, खुशी और भलाई की प्रार्थना की.
उन्होंने उम्मीद जताई कि ईद-उल-अजहा लोगों के बीच भाईचारे, मेलजोल और आपसी सम्मान के बंधन को मज़बूत करेगा.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लोगों को ईद की बधाई दी और शांति और खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा, "ईद-उल-अजहा के मौके पर लोगों को दिल से बधाई. यह पवित्र मौका इंसानियत को प्यार, दया और माफ़ी के हमेशा रहने वाले मूल्यों को अपनाने की याद दिलाता है. यह ईद सभी की ज़िंदगी में खुशी, शांति और खुशहाली लाए. ईद मुबारक!"
श्रीनगर में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने लोगों और बच्चों के बीच मिठाइयां बांटीं. उन्होंने युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने की अपील की क्योंकि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ 100 दिनों का कैंपेन चला रहा है.
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