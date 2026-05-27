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जम्मू कश्मीर : श्रीनगर की जामा मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई

हजरतबल मस्जिद सीएम उमर अब्दुल्ला व फारूक अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ी. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: प्रशासन ने बुधवार को लगातार आठवें वर्ष श्रीनगर के ईदगाह और पुराने शहर स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी. साथ ही मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया. जम्मू और कश्मीर में, जहां ईद दूसरे राज्यों से एक दिन पहले मनाई जाती है, पूरे इलाके में त्योहार का माहौल था, क्योंकि हजारों लोग मस्जिदों और ईदगाहों में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं. ईद-उल-अजहा इस्लामी महीने जिल-हज्ज (जिसे ज़ुल-हिज्जा भी कहा जाता है) के 10वें दिन मनाया जाता है. ईद-उद-जुहा भी कहा जाने वाला यह बड़ा इस्लामी त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप में बकरीद के नाम से जाना जाता है और तीन दिनों तक मनाया जाता है. यह त्योहार हजारों साल पहले पैगंबर अब्राहम (PBUH) की अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है, और दुनिया भर के मुसलमान जानवर की कुर्बानी को एक रस्म के तौर पर पेश करते हैं. जामा मस्जिद में आयोजन करने वाली संस्था अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने मौसम साफ रहने पर सुबह 9:30 बजे श्रीनगर की ईदगाह में खुले आसमान के नीचे ईद की नमाज का समय तय किया था. घाटी के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक को नए बने मंच से भाषण देना था. ईद की नमाज पढ़ते मुस्लिम. (ETV Bharat) बारिश होने पर नमाज जामिया मस्जिद में अंदर ही पढ़ी जाती थी. 2019 से पहले आखिरी नमाज ईदगाह में पढ़ी गई थी, लेकिन उन नमाजों के बाद पत्थरबाजी के विरोध प्रदर्शन हुए. मीरवाइज ने बताया कि उन्हें घर पर ही हिरासत में रखा गया है और जामिया और ईदगाह को लगातार आठ साल से नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. ईद के पवित्र और जश्न वाले मौके पर, कश्मीर के मुसलमानों का स्वागत बैरिकेड्स, पाबंदियों, बंद दरवाजों और डराने-धमकाने के साथ किया जा रहा है." मीरवाइज ने कहा, "यह शासन नहीं है; यह हमारी धार्मिक पहचान, सम्मान और मौलिक अधिकारों पर एक व्यवस्थित हमला है जो हमें बहुत दुख पहुंचाता है.”