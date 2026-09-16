ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: नदिया में TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए

वीडियो में महुआ के चेहरे पर अंडे के टूटे हुए छिलके दिखाई दे रहे हैं. टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंडल अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सात से 10 भाजपा कार्यकर्ता उस स्थान पर आ गए, जहां उनका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और उन्होंने अंडे फेंकना प्रारंभ कर दिया.

महुआ मोइत्रा को वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, “हम तेहट्टा पार्टी कार्यालय में हैं. आप देख सकते हैं कि हम पुलिस सुरक्षा में हैं और अदालत ने कहा है कि कोई भी अंडे नहीं फेंकेगा. वे पुलिस के ठीक सामने अंडे लेकर आए. आप सभी इसे देखिए. पुलिस के सामने ही क्या हो रहा है? पुलिस मौजूद है और पुलिस के सामने ही वे अंडे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं. यह हाई कोर्ट की अवमानना है.”

कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से दो बार की सांसद महुआ पुलिस को सूचना देने के बाद पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए नदिया जिले के तेहट्टा गई थीं. मोइत्रा ने यह जानकारी‘एक्स’ पर पोस्ट किए अपने एक वीडियो संदेश में दी.

कोलकाता : टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का बुधवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उन पर अंडे फेंके. प्रदर्शनकारियों ने महुआ मोइत्रा को एक पार्टी बैठक से बाहर निकलते समय काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए. इसी दौरान उन पर कथित रूप से अंडे फेंके गए, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों हस्तक्षेप किया

टीएमसी सांसद ने कहा, “कोर्ट के निर्देश के अनुसार, मेरे साथ चार पुलिसकर्मी तैनात थे. हमले के समय और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने मुझे जबरन कार में बैठा दिया. पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है. हाई कोर्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए.”

महुआ मोइत्रा ने झड़प के दौरान ‘फेसबुक’ पर लाइव भी किया और सवाल किया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन पर अंडे कैसे फेंके जा सकते हैं. तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंकते समय “जय श्री राम” के नारे भी लगाए गए.

बाद में महुआ मोइत्रा ने अंडे फेंके जाने की उनकी आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी का हवाला दिया और ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता को बहुत-बहुत धन्यवाद! मिलॉर्ड, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक के लिए गई थी और इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस को दी थी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद से मुझ पर अंडे फेंके. आपकी सलाह के अनुरूप मैंने उनका सामना उसी तरह किया, जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी गोलियों का सामना करता था.”

परोक्ष तौर पर यह संदर्भ सात अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की हुई सुनवाई से जुड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता एवं सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में उन्हें पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि महुआ को धमकी दी गई थी कि उन पर अंडे फेंके जाएंगे और उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान वास्तव में अंडे फेंके गए.

ये भी पढ़ें- महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी का खतरा टला: हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला