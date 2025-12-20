ETV Bharat / bharat

Eggs पर FSSAI की मुहर: छककर खाइए अंडे, नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट

FSSAI ने कहाकि देश में मिलने वाले अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं. ( GETTY IMAGES / IANS )

FSSAI ने कहा, "यह लिमिट वह मिनिमम लेवल दिखाती है जिसे एडवांस्ड लैबोरेटरी तरीकों से भरोसेमंद तरीके से पता लगाया जा सकता है और यह नहीं बताता कि पदार्थ इस्तेमाल के लिए अलाउड है."

FSSAI के मुताबिक, नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के लिए 1.0 µg/kg की एक एक्स्ट्रा मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट (EMRL) सिर्फ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के मकसद से तय की गई है.

अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स (AOZ) जैसे कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की मौजूदगी का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स का जवाब देते हुए, FSSAI अधिकारियों ने साफ किया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (कंटैमिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज) रेगुलेशन्स, 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के प्रोडक्शन के सभी स्टेज पर नाइट्रोफ्यूरान का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है.

FSSAI ने कहा, "देश में मिलने वाले अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं और अंडों को कैंसर के खतरे से जोड़ने वाले हाल के दावे गुमराह करने वाले, वैज्ञानिक रूप से बेबुनियाद और बेवजह लोगों में डर पैदा करने वाले हैं."

नई दिल्ली: फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने शनिवार को फिर से कहा कि देश में मिलने वाले अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं.

इसमें कहा गया है कि EMRL से नीचे ट्रेस रेसिड्यू का पता चलना फूड सेफ़्टी का उल्लंघन नहीं है और न ही इससे कोई हेल्थ रिस्क होता है.

FSSAI ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से है.

यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स भी खाना बनाने वाले जानवरों में नाइट्रोफ्यूरान के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं और एक्शन के लिए रेफरेंस पॉइंट या गाइडलाइन वैल्यू का इस्तेमाल सिर्फ़ एनफोर्समेंट टूल के तौर पर करते हैं.

FSSAI ने कहा, "अलग-अलग देशों में न्यूमेरिकल बेंचमार्क में अंतर एनालिटिकल और रेगुलेटरी तरीकों में अंतर को दिखाता है, न कि कंज्यूमर सेफ्टी स्टैंडर्ड में अंतर को."

पब्लिक हेल्थ की चिंताओं पर, FSSAI ने साइंटिफिक सबूतों का हवाला दिया जो बताते हैं कि नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के ट्रेस-लेवल डाइटरी एक्सपोजर और इंसानों में कैंसर या दूसरे खराब हेल्थ नतीजों के बीच कोई स्थापित कारणात्मक लिंक नहीं है.

अथॉरिटी ने दोहराया, "किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने नॉर्मल अंडे खाने को कैंसर के बढ़ते खतरे से नहीं जोड़ा है."

एक खास अंडे के ब्रांड की टेस्टिंग से जुड़ी रिपोर्ट पर बात करते हुए, अधिकारियों ने बताया कि ऐसी पहचानें अलग-अलग और बैच-स्पेसिफिक होती हैं, जो अक्सर अनजाने में कंटैमिनेशन या फ़ीड से जुड़े फैक्टर्स से होती हैं, और देश में अंडे की पूरी सप्लाई चेन को नहीं दिखाती हैं.

क्लैरिफिकेशन में कहा गया, "अलग-अलग लैब के नतीजों को अंडों को अनसेफ बताना साइंटिफिकली गलत है."

FSSAI ने कंज्यूमर्स से वेरिफाइड साइंटिफिक सबूतों और ऑफिशियल एडवाइज़री पर भरोसा करने की अपील की, और दोहराया कि जब अंडे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से बनाए और खाए जाते हैं, तो वे बैलेंस्ड डाइट का एक सुरक्षित, पौष्टिक और कीमती हिस्सा बने रहते हैं.