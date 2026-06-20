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अभिषेक बनर्जी पर 'अंडा अटैक' की साजिश! कोलकाता एयरपोर्ट पर TMC और बीजेपी में झड़प

सोनारपुर में मारे गए एक पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के दौरान अभिषेक बनर्जी पर तेजी से अंडे फेंके गए थे.

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अंडा हमले की साजिश को लेकर बीजेपी टीएमसी में झड़प, दूसरी तस्वीर में अभिषेक बनर्जी की फाइल फोटो (ETV Bharat and ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 11:35 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 'अंडा थेरेपी' सुर्खियों में हैं. शुक्रवार रात अभिषेक बनर्जी के दिल्ली से कोलकाता लौटने से पहले ही एयरपोर्ट परिसर में तनाव बढ़ गया. तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने की साजिश के आरोपों पर हाथापाई हो गई. आखिरकार, एयरपोर्ट स्टेशन से पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

तृणमूल ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के आने से पहले कई लोग अंडे लेकर पार्किंग एरिया समेत अलग-अलग जगहों पर जमा हो गए थे. आरोप भाजपा पर था. तृणमूल समर्थकों ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंकने की योजना थी.

स्थिति को समझते हुए, एयरपोर्ट पर मौजूद तृणमूल समर्थक तुरंत बीच-बचाव करने के लिए आगे आए. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. एयरपोर्ट परिसर लड़ाई के मैदान में बदल गया. जैसे ही तनाव बढ़ा, मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और अतिरिक्त पुलिस बलों ने बीच-बचाव किया.

स्थिति को काबू में करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. तब तक रात के करीब 10:30 बज चुके थे. इसके तुरंत बाद, लगभग 10:45 बजे, अभिषेक बनर्जी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से निकल गए.

तृणमूल लोकसभा पार्टी के नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने दिल्ली गए थे और बैठक के बाद कोलकाता लौटने वाले थे. तृणमूल के कार्यकर्ता और समर्थक उनके लौटने की उम्मीद में एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे, साथ ही भाजपा के समर्थक भी वहां थे. हालांकि, यह अनहोनी घटना टीएमसी सासंद के विमान से उतरने से पहले ही हो गई.

राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद से, यह 'एग थेरेपी' अक्सर सुर्खियों में रही है. असल में इसकी शुरुआत खुद अभिषेक से हुई थी. सोनारपुर में मारे गए एक पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के दौरान उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. मारपीट के बीच, उन पर तेजी से अंडे फेंके गए. तब से, कई दूसरे तृणमूल नेताओं पर भी अंडा फेंका गया है.

ठीक एक दिन पहले, अलीपुर कोर्ट परिसर में राज्य के पूर्व खेल मंत्री, अरूप बिस्वास को लेकर बहुत ज्यादा तनाव था. वह भी इस 'एग थेरेपी' की वजह से. गुरुवार को, वह कोर्ट परिसर में एक वकील के चैंबर में गए. जैसे ही उनके आने की खबर फैली, वकील भी मौके पर जमा होने लगे, जिसमें केस करने वाले और आम लोग भी शामिल हो गए. बात इतनी बढ़ गई कि नारे लगने लगे और ताने मारे जाने लगे, और कुछ लोगों ने तो अंडे फेंकने की धमकी भी दी.

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