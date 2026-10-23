सूखी गंगा में खजाना ढूंढने की होड़, हरिद्वार हरकी पैड़ी पर लगा लोगों का जमावड़ा, जानिए पूरा मामला
हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर सूखी गंगा भी लोगों को रोजगार दे रही है. गंगा में इस वक्त खजाना ढूंढने की होड़ मची है. रिपोर्ट- सचिन कुमार.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 3:43 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर इन दिनों गंगा सूखी हुई है, फिर भी वहां बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है. वैसे ये भीड़ श्रद्धालुओं की नहीं है, बल्कि गंगा में खजाना ढूंढने वालों की है. जी हां इस वक्त हरिद्वार हरकी पैड़ी पर गंगा में खजाना ढूंढने के लिए होड़ मची हुई है.
दरअसल, हर साल दशहरे से लेकर दीपावली तक यूपी सिंचाई विभाग द्वारा गंगनहर के पानी को रोक दिया जाता है. इस अवधि में गंगा की साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य चलता है. इस वजह से हरकी पैड़ी पर भी गंगा पूरी तरह के जल विहीन दिखाई देती है. इस दौरान हर साल हरिद्वार हरकी पैड़ी पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है.
गंगा बंदी कुछ लोगों के लिए बनती है कमाई का जरिया: इस समय एक ओर गंगा में जल की कमी के कारण हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु मायूस हैं. वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों के लिए यही बंदी कमाई का मौका बन गई है. गंगा की धारा थमते ही बड़ी संख्या में लोग हरकी पैड़ी पर खजाना ढूंढने में लग जाते हैं. इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं.
गंगा बंदी से नदी का निचला हिस्सा दिखाई देता है: गंगा में साल भर श्रद्धालु आस्था के साथ सिक्के चढ़ाते हैं. कोई मनोकामना पूरी होने की उम्मीद में तो कोई पूजा पाठ के दौरान गंगा में सिक्का अर्पित करता है. सामान्य दिनों में गंगा की तेज धारा में इन सिक्कों को तलाशना आसान नहीं होता, लेकिन गंगनहर बंद होने के बाद जलस्तर कम होने और कई जगहों पर नदी का निचला हिस्सा दिखाई देने से सिक्के बीनने वालों को मौका मिल जाता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग गंगा के अलग-अलग हिस्सों में सिक्के तलाशते नजर आ रहे हैं. सिक्कों के अलावा इन लोगों को सोने, चांदी, पीतल और कई धातुओं की वस्तुएं भी मिल जाती हैं.
क्या कहना है लोगों का जानिए: हरकी पैड़ी पर खजाना ढूंढने पहुंचे लोगों का कहना है कि गंगा बंदी एक ऐसा अवसर है, जिसका वे साल भर इंतजार करते हैं. गंगा में उतरकर सिक्के इकट्ठा करना उनकी आजीविका का साधन बन गया है. दिनभर की मेहनत के बाद जितने सिक्के मिल जाते हैं, उनसे होने वाली कमाई से घर के छोटे मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह कमाई बहुत बड़ी मानी जाती है.
हरकी पैड़ी पर गंगा में सिक्के बीनने के लिए आए स्थानीय युवक अमित कुमार ने बताया कि
गंगा बंदी के दौरान हमें कभी-कभी सिक्कों के अलावा सोना और चांदी भी मिलती है. हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान करीब एक हजार लोग सिक्के बीनने के लिए आते हैं. यह सब कृपा मा गंगा की है. मुझे भी भी एक चांदी की अंगूठी मिली है.
-अमित कुमार-
वहीं हरकी पैड़ी पर माला बेचने वाले युवक जयप्रकाश ने बताया कि
गंगाजी सूखने के बाद हरकी पैड़ी सूनी पड़ी हुई है, लेकिन सिक्के बीनने वाले लोगों की भीड़ जमा है. इन्हें गंगा से कई कीमती धातुएं मिल जाती हैं. ये लोग गंगा बंदी का इंतजार करते हैं. देश के कई राज्यों से लोग यहां सिक्के बीनने के लिए हर साल आते हैं.
-जय प्रकाश, व्यापारी-
हरकी पैड़ी पर गंगाजल न होने से पंडित और श्रद्धालु मायूस: गंगा को मोक्ष दायिनी और जीवनदायिनी कहा जाता है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ ही गंगा अनेक लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी है. सामान्य दिनों में घाटों पर पूजा पाठ, फूल प्रसाद और अन्य छोटे मोटे कामों से लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि गंगनहर की बंदी के दौरान सिक्के बीनने वाले लोगों के लिए नदी का सूखा होना कमाई का जरिया बन जाता है.
पंडित संतोष पांडे ने बताया कि
मां गंगा के न होने से हरकी पैड़ी पर काम बहुत कम हो गया है. वार्षिक गंगा बंदी के बाद हमारा काम तो नहीं चल रहा है लेकिन सिक्के बीनने वालों के लिए मां गंगा किसी वरदान से कम नहीं है. मां गंगा हरिद्वार में सभी का कल्याण करती हैं, इसलिए गंगा सूखने के बाद भी कई लोगों की आजीविका चला रही हैं.
-संतोष पांडे, पंडित, हरकी पैड़ी-
पंडित पंडित दीप अधिकारी ने भी गंगा बंदी के कारण श्रद्धालु न होने के चलते चिंता व्यक्त की.
मां गंगा जब हरकी पैड़ी पर बहती हैं तो पंडित, तीर्थ पुरोहित, फूल, प्रसाद और माला बेचने वालों की रोजी रोटी चलाती हैं, लेकिन जब गंगा बंदी होती है तो गरीब लोगों का भी घर चलाती हैं. लेकिन वर्तमान समय में हरकी पैड़ी से रौनक गायब है.
-दीप अधिकारी, पंडित, हरकी पैड़ी-
वहीं हरकी पैड़ी पर गंगाजल की पर्याप्त मात्रा के लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से बंध लगाने का काम किया जा रहा है, अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही हरकी पैड़ी पर पर्याप्त मात्रा में गंगा स्नान के लायक पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
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