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सूखी गंगा में खजाना ढूंढने की होड़, हरिद्वार हरकी पैड़ी पर लगा लोगों का जमावड़ा, जानिए पूरा मामला

दरअसल, हर साल दशहरे से लेकर दीपावली तक यूपी सिंचाई विभाग द्वारा गंगनहर के पानी को रोक दिया जाता है. इस अवधि में गंगा की साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य चलता है. इस वजह से हरकी पैड़ी पर भी गंगा पूरी तरह के जल विहीन दिखाई देती है. इस दौरान हर साल हरिद्वार हरकी पैड़ी पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है.

सूखी गंगा में खजाना ढूंढने की होड़ (ETV Bharat)

गंगा बंदी कुछ लोगों के लिए बनती है कमाई का जरिया: इस समय एक ओर गंगा में जल की कमी के कारण हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु मायूस हैं. वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों के लिए यही बंदी कमाई का मौका बन गई है. गंगा की धारा थमते ही बड़ी संख्या में लोग हरकी पैड़ी पर खजाना ढूंढने में लग जाते हैं. इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं.

गंगा की रेत में सिक्के और जेवर खोजते लोग.. (ETV Bharat)

गंगा बंदी से नदी का निचला हिस्सा दिखाई देता है: गंगा में साल भर श्रद्धालु आस्था के साथ सिक्के चढ़ाते हैं. कोई मनोकामना पूरी होने की उम्मीद में तो कोई पूजा पाठ के दौरान गंगा में सिक्का अर्पित करता है. सामान्य दिनों में गंगा की तेज धारा में इन सिक्कों को तलाशना आसान नहीं होता, लेकिन गंगनहर बंद होने के बाद जलस्तर कम होने और कई जगहों पर नदी का निचला हिस्सा दिखाई देने से सिक्के बीनने वालों को मौका मिल जाता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग गंगा के अलग-अलग हिस्सों में सिक्के तलाशते नजर आ रहे हैं. सिक्कों के अलावा इन लोगों को सोने, चांदी, पीतल और कई धातुओं की वस्तुएं भी मिल जाती हैं.

हरिद्वार हरकी पैड़ी पर सिक्के खोजते हुए लोग. (ETV Bharat)

क्या कहना है लोगों का जानिए: हरकी पैड़ी पर खजाना ढूंढने पहुंचे लोगों का कहना है कि गंगा बंदी एक ऐसा अवसर है, जिसका वे साल भर इंतजार करते हैं. गंगा में उतरकर सिक्के इकट्ठा करना उनकी आजीविका का साधन बन गया है. दिनभर की मेहनत के बाद जितने सिक्के मिल जाते हैं, उनसे होने वाली कमाई से घर के छोटे मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह कमाई बहुत बड़ी मानी जाती है.

हरकी पैड़ी पर गंगा में सिक्के बीनने के लिए आए स्थानीय युवक अमित कुमार ने बताया कि

गंगा बंदी के दौरान हमें कभी-कभी सिक्कों के अलावा सोना और चांदी भी मिलती है. हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान करीब एक हजार लोग सिक्के बीनने के लिए आते हैं. यह सब कृपा मा गंगा की है. मुझे भी भी एक चांदी की अंगूठी मिली है.

-अमित कुमार-

वहीं हरकी पैड़ी पर माला बेचने वाले युवक जयप्रकाश ने बताया कि