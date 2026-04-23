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फारस की खाड़ी में भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी : विदेश मंत्रालय

ईरानी अधिकारियों के टच में है भारत. नेपाल और कतर पर भारत ने दी ये प्रतिक्रिया. पढ़ें पूरी खबर.

MEA spokesperson
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 7:22 PM IST

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नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं.यहां साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल के हफ्तों में 10 भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि 14 जहाज अभी भी खाड़ी में मौजूद हैं.

उन्होंने कहा, “जहाजों और चालक दल की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारी ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.” जायसवाल ने यह भी बताया कि हाल ही में जिन दो जहाजों पर गोलीबारी हुई, वे विदेशी स्वामित्व वाले थे, हालांकि उनमें भारतीय नागरिक भी सवार थे.

उन्होंने पूरी स्थिति पर सरकार की निरंतर निगरानी का जिक्र करते हुए कहा, "सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं." भारत ने पश्चिम एशिया पर अपने दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए शांति और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया. जायसवाल ने क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए कहा, "हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं. किसी भी संघर्ष या मतभेद का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए."

जायसवाल ने पुष्टि की कि कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को कतर की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फरवरी 2026 में दिए गए फैसले में सजा सुनाई है. इस फैसले में एक ओमानी मालिक और एक कतरी अधिकारी भी शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस मामले में तिवारी को सजा सुनाई गई है, वह उस पुराने मामले से अलग है जिसमें भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें और अन्य लोगों को राहत मिली थी.

प्रवक्ता ने कहा, "वह वर्तमान में उस मामले के संबंध में हिरासत में हैं जिसमें कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपना फैसला सुनाया है." उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अधिकारी उनके परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी हिरासत में उनसे कई बार मुलाकात की है.

व्यापार और आवागमन के संबंध में, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त हवाई अड्डा पारगमन शुरू करने के फ्रांस के निर्णय का स्वागत किया. यह कदम इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के बीच हुए समझौते के बाद उठाया गया है.

10 अप्रैल, 2026 से, केवल हवाई मार्ग से फ्रांसीसी हवाई अड्डों से पारगमन करने वाले भारतीय यात्रियों को अब पारगमन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।जैसवाल ने नेपाल द्वारा सीमा पार यात्रियों पर सीमा शुल्क नियमों को लागू करने से संबंधित रिपोर्टों पर भी टिप्पणी की.

खबरों के मुताबिक, नेपाल के अधिकारी भारत से आयातित 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर शुल्क वसूल रहे हैं. भारत ने स्वीकार किया कि यह कदम अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने नेपाल से मिले आश्वासनों का उल्लेख किया कि निजी उपयोग के लिए घरेलू सामान ले जाने वाले व्यक्तियों पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे.

जायसवाल ने कहा, "हम इन घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं."रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, भारत ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर जापान द्वारा लगाए गए लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों की समीक्षा करने के निर्णय का स्वागत किया. इस कदम से भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और जापान के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है. प्रवक्ता ने कहा, "दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर अपनी संयुक्त घोषणा के तहत सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच तकनीकी और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देने सहित व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई है."

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