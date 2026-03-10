ETV Bharat / bharat

SC ने शरीयत विरासत कानून को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताने वाली याचिका पर सुनवाई की, कहा-UCC ही इसका समाधान

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका असरदार जवाब है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल थे. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शरिया कानून महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा हक देता है. सीजेआई ने भूषण से पूछा, 'क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट मुसलमानों पर लागू होता है? प्लीज इसे कन्फर्म करें. मुझे भी पक्का नहीं पता,' और आगे पूछा कि अगर शरीयत एक्ट 1937 हटा दिया जाए तो क्या होगा? भूषण ने दलील दी कि शायरा बानो केस में इस कोर्ट ने माना कि तीन तलाक की प्रैक्टिस भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हो, फिर भी यह मनमानी है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और इसलिए, आर्टिकल 14 के आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है. भूषण ने कहा, 'इसी तरह मैं कह रहा हूं कि कोई भी पर्सनल लॉ… क्योंकि (विरासत) निश्चित रूप से जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है.' सीजेआई ने कहा, 'हमारा मुद्दा सिर्फ यह है कि अगर आप इस एक्ट को रद्द करते हैं, तो आप पूरी तरह से खालीपन पैदा कर देंगे.' भूषण ने तर्क दिया कि शरीयत कानून को सिर्फ 1937 के एक्ट की वजह से सुरक्षा मिली हुई है. सीजेआई ने कहा कि एक बीमारी का इलाज करने में हम एक समस्या खड़ी कर सकते हैं और कहा, 'महिलाओं को जो कुछ भी मिल रहा है, सुधारों की हमारी चिंता या ज्यादा चिंता में... हम उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है, उससे दूर कर सकते हैं.'