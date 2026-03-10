ETV Bharat / bharat

ईनाडु जर्नलिज्म स्कूल के 50 साल: पहले बैच के दिग्गजों ने याद किए रामोजी राव के आदर्श

हैदराबादः ईनाडु जर्नलिज्म स्कूल के पहले बैच के वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि यहां सिखाई गई अनुशासन, प्रतिबद्धता और पेशेवर मूल्यों ने ही पत्रकारिता में उनकी सफलता की नींव रखी. उन्होंने याद किया कि रामोजी राव का मार्गदर्शन उनके पूरे करियर में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है. 1976 में स्थापित इस जर्नलिज्म स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व छात्र सोमवार को सोमाजीगुडा स्थित ईनाडु कार्यालय में एकत्रित हुए.

इस अवसर पर उन्होंने रामोजी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस कार्यक्रम के दौरान, ईनाडु के संपादक एम. नागेश्वर राव ने 'स्वर्णाक्षरी' नामक एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया, जिसमें पत्रकारिता प्रशिक्षण के पहले बैच के अनुभव और यादें दर्ज हैं. इसके बाद, वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

रामोजी राव का विजन

इस अवसर पर बोलते हुए, पत्रकारों ने याद किया कि पत्रकारिता स्कूल के पहले बैच में 26 प्रशिक्षु शामिल थे, जिन्होंने एबिड्स स्थित मार्गदर्शी कार्यालय में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम केवल कक्षा के पाठों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज रुम के कामकाज का व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल था.

एक पूर्व छात्र ने कहा, "छात्रों का चयन खुद रामोजी राव के दृष्टिकोण (विज़न) को दर्शाता था. पत्रकारिता के प्रशिक्षुओं को चुनते समय उन्होंने सामाजिक चेतना, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को बहुत महत्व दिया. ईनाडु में मिलने वाले प्रशिक्षण ने हमेशा पत्रकारों को समाज के कल्याण के लिए समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया."

बनाया मंझा हुआ पत्रकार