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ईनाडु का असर: शिशु को लगा ₹16 करोड़ का जीवन-रक्षक इंजेक्शन, आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने निभाई अहम भूमिका

दुर्लभ आनुवंशिक विकार से पीड़ित बच्ची को क्राउडफंडिंग, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के समर्थन के बाद 16 करोड़ रुपये का जीवनरक्षक इंजेक्शन मिला.

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शिशु पुनर्विका के साथ आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश (X/@naralokesh)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 7:04 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: करुणा और सामूहिक प्रयास की एक दिल को छू लेने वाली कहानी में एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार से पीड़ित बच्ची को 16 करोड़ रुपये का जीवन रक्षक इंजेक्शन मिला. यह संभव हो पाया एक क्राउडफंडिंग अभियान के जरिए. इसकी शुरुआत 'ईनाडु' में छपे एक लेख से हुई थी. इस लेख में बच्ची के परिवार की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया था.

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने इस बात की पुष्टि की कि नवजात बच्ची पुनर्विका श्री का इलाज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में उसके परिवार से किया गया अपना वादा निभा दिया. इस बच्ची को 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' (SMA Type 1) की बीमारी थी, और उसे रेनबो हॉस्पिटल में 'जोलगेन्स्मा' (Zolgensma) नाम का महंगा इंजेक्शन लगाया गया. लोकेश ने 'एक्स' पर लिखा, 'मेरा वादा पूरा हो गया है. पुनर्विका को आज इंजेक्शन लगा दिया गया. नन्ही परी, तुम सौ साल जियो.'

कुरनूल जिले के वेल्डुर्थी में रहने वाले जेएस सुरेश कुमार और पुश पावती की बेटी पुनर्विका का जन्म पिछले साल 12 अप्रैल को हुआ था. तीन महीने के अंदर ही उसके माता-पिता ने उसके शरीर की हलचल में कमी देखी, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट करवाए गए. इन टेस्ट से पता चला कि उसे 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' (SMA Type 1) है. यह एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है जो मांसपेशियों की ताकत और चलने-फिरने की क्षमता को प्रभावित करती है.

इस बीमारी का इलाज करवाना एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ था, क्योंकि इसके लिए लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये है. कुमार ने बताया कि जब डॉक्टरों ने उनके परिवार को इस दुर्लभ बीमारी के बारे में बताया तो वे पूरी तरह से सदमे में आ गए थे.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'इस दुर्लभ बीमारी के बारे में जानने के बाद हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और हमें लगा कि हम अपने बच्चे को खो देंगे लेकिन डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि डेढ़ साल की होने से पहले ही उसे यह इंजेक्शन लगवा दिया जाए. जब ​​हमें पता चला कि इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये है, तो हम पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए थे.'

सुरेश ने बताया कि पिछले साल 29 नवंबर को ‘ईनाडु’ में छपे एक लेख ने उनकी बेटी की हालत की ओर लोगों का ध्यान खींचा.बाद में उनके एक दोस्त, मंजूनाथ चौधरी ने उन्हें ‘इम्पैक्ट गुरु’ (Impact Guru) प्लेटफॉर्म के जरिए क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू करने की सलाह दी. इन सामूहिक प्रयासों का व्यापक असर हुआ और दानदाताओं व शुभचिंतकों ने मिलकर करीब 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया.

हालाँकि, बाकी बचे 6 करोड़ रुपये का इंतजाम करने को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी. तभी, आंध्र प्रदेश के आईटी और शिक्षा मंत्री लोकेश ने बाकी रकम जुटाने में मदद करने की घोषणा की. उन्होंने विदेश से इंजेक्शन मँगवाने की प्रक्रिया की भी देखरेख की और यह सुनिश्चित किया कि वह सही समय पर बच्ची को दिया जाए.

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामलों में शुरुआती इलाज (early intervention) बहुत जरूरी होता है. इस इलाज से बच्ची के ठीक होने और उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की काफी उम्मीद होती है. पुनर्विका के माता-पिता ने लोकेश, दानदाताओं और उन सभी लोगों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी बेटी की इस लड़ाई में उनका साथ दिया. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि कैसे मीडिया, जनता का सहयोग और सही समय पर उठाया गया ठोस कदम मिलकर किसी की जान बचा सकते हैं.

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