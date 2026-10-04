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22 राज्यों के स्कूलों पर सबसे बड़ी स्टडी; चंडीगढ़ का मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल देशभर में नंबर वन

देश के 4500 स्कूलों का सर्वे. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : (EB Prime Team) : World Largest School Survey : हर मां-बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे. कई बार अपने बेटे-बेटियों के लिए स्कूल चुनते समय अभिभावकों को तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ता है. ऐसे हालात में देशभर के बेहतरीन स्कूल कौन से हैं?, ये बताने के लिए एजुकेशनवर्ल्ड इंडिया ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है. इसे स्कूलों पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है.