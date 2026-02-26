ETV Bharat / bharat

NCERT पुस्तक मामले में शिक्षा मंत्री ने खेद जताया, कहा- न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( ETV Bharat )

जमशेदपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े कथित आपत्तिजनक उल्लेख को लेकर गहरा खेद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर गंभीर संज्ञान लिया गया है और अब तक छपी सभी प्रतियों को तत्काल वापस मंगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है.

न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि- शिक्षा मंत्री

जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका देश के लोकतांत्रिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ है और सरकार हमेशा उसका पूर्ण सम्मान करती है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकाशित सामग्री पर सरकार ने गंभीरता से ध्यान दिया है. इस तरह की सामग्री से हमें खेद है. सरकार न्यायपालिका के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

पुस्तकें वापस मंगाई गईं, मामले की जांच शुरू