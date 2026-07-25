धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर झूम उठा विपक्ष! जानिए प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सिंह जैसे बड़े नेताओं ने क्या कहा...
NEET पेपर लीक के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे.
Published : July 25, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: 25 जुलाई 2026, ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी. करीब 36 दिन से धरने पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग पूरी हुई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल तो सियासी गलियारों में विपक्षी नेताओं की आवाज बुलंद सुनाई पड़ रही है. विपक्ष इसे बड़ी जीत के दौर पर देख रहा है.
प्रियंका गांधी ने कहा-युवाओं की जीत
लोकसभा में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि 'यह भारत के युवाओं की जीत है. मुझे उनमें से हर एक पर गर्व है'.
#WATCH वायनाड, केरलम: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया | वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "आज 25 जुलाई 2026 वह दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। मेरा मानना है कि यह भारत के युवाओं की जीत है... मुझे… pic.twitter.com/kmB6uGYE3q— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
#WATCH | आजमगढ़, उत्तर प्रदेश | समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, " जहां-जहां ये खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मनाई है। ये जिद क्यों की गई? ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था... सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा… pic.twitter.com/xSewq2aIlH— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की ये कैसी जिद थी, ये फैसला पहले ही छात्रों से बातचीत करके लिया जा सकता था. उन्होंने कहा कि ये 'नई पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ी जीत है और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे. ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है..."
Congratulations to the entire country on Dharmendra Pradhan’s resignation. Big win for democracy. pic.twitter.com/whzjhwSjOs— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 25, 2026
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत.''
युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस और जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता हैं।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 25, 2026
देश के करोड़ों युवाओं ने अपने आंदोलन के बदौलत कुम्भकरण की नींद में सो रही मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई, रोज़गार तक जाएगी।… pic.twitter.com/ijbr5VxKU8
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा
सांसद संजय सिंह ने कहा 'अपने आंदोलन के ज़रिए देश के लाखों युवाओं ने कुंभकर्ण की नींद सोई मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर दिया. पेपर लीक से शुरू हुई यह लड़ाई अब रोज़गार के मुद्दे तक जाएगी. इसके बाद देश में हर गलती के लिए जवाबदेही तय की जाएगी. आंदोलन की जीत पर बधाई'.
Delhi: On Dharmendra Pradhan resigning as Union Education Minister, BJP MP Manoj Tiwari says, " prime minister narendra modi considers the interest of students paramount, and students are respecting his every decision. we have full faith that whatever steps pm narendra modi has… pic.twitter.com/do0slZy3iT— IANS (@ians_india) July 25, 2026
मनोज तिवारी बोले-छात्र सर्वोपरी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखते हैं और छात्र उनके हर फ़ैसले का सम्मान करते हैं."
VIDEO | Delhi: On Union Education Minister Dharmendra Pradhan’s resignation, AAP leader Manish Sisodia (@msisodia) says, “Dharmendra Pradhan has not given resignation. The youth generation of the country, the students of the country, the Gen Z of the country have taken the… pic.twitter.com/N7xthoLTmg— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
मनीष सिसोदिया बोले
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, सिसोदिया बोले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, देश की युवा पीढ़ी, देश के छात्र, देश की Gen Z ने इस्तीफा ले लिया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा का नाम भी दिया.
VIDEO | Delhi: On Union Education Minister Dharmendra Pradhan’s resignation, Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) says, “This is a very big news because generally people used to believe that resignations do not happen in Narendra Modi’s rule and it has been said… pic.twitter.com/6y9FpEQ8DF— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
सौरभ भारद्वाज ने कहा-देश का युवा ने ठाना था सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोग खड़े हो जाए तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बन जाती है. उन्होंने कहा कि देश के GEN-Z ने सरकार को झुका दिया है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जंतर-मंतर से विरोध प्रदर्शन की वीडियो। pic.twitter.com/49uSWy0bd9— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
हालांकि अभिजीत दिपके ने कहा कि अभी ये धरना सभी मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा. जब प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों ने माना कि अब शिक्षा में सुधार की उम्मीद जागी है.
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