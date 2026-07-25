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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर झूम उठा विपक्ष! जानिए प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सिंह जैसे बड़े नेताओं ने क्या कहा...

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बता रहा विपक्ष ( ETV Bharat )

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की ये कैसी जिद थी, ये फैसला पहले ही छात्रों से बातचीत करके लिया जा सकता था. उन्होंने कहा कि ये 'नई पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ी जीत है और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे. ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है..."

लोकसभा में सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि 'यह भारत के युवाओं की जीत है. मुझे उनमें से हर एक पर गर्व है'.

नई दिल्ली: 25 जुलाई 2026, ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी. करीब 36 दिन से धरने पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग पूरी हुई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल तो सियासी गलियारों में विपक्षी नेताओं की आवाज बुलंद सुनाई पड़ रही है. विपक्ष इसे बड़ी जीत के दौर पर देख रहा है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत.''

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा

सांसद संजय सिंह ने कहा 'अपने आंदोलन के ज़रिए देश के लाखों युवाओं ने कुंभकर्ण की नींद सोई मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर दिया. पेपर लीक से शुरू हुई यह लड़ाई अब रोज़गार के मुद्दे तक जाएगी. इसके बाद देश में हर गलती के लिए जवाबदेही तय की जाएगी. आंदोलन की जीत पर बधाई'.

मनोज तिवारी बोले-छात्र सर्वोपरी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखते हैं और छात्र उनके हर फ़ैसले का सम्मान करते हैं."

मनीष सिसोदिया बोले

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, सिसोदिया बोले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, देश की युवा पीढ़ी, देश के छात्र, देश की Gen Z ने इस्तीफा ले लिया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा का नाम भी दिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा-देश का युवा ने ठाना था सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोग खड़े हो जाए तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बन जाती है. उन्होंने कहा कि देश के GEN-Z ने सरकार को झुका दिया है.

हालांकि अभिजीत दिपके ने कहा कि अभी ये धरना सभी मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा. जब प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों ने माना कि अब शिक्षा में सुधार की उम्मीद जागी है.

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