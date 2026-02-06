ETV Bharat / bharat

सीटी की एक आवाज और लौटती हुई पढ़ाई, झारखंड में ड्रॉपआउट के खिलाफ जमीनी जंग

झारखंड में स्कूली बच्चों के ड्रॉपआउट की समस्या से निपटने के लिए एक 'सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ' अभियान चलाया है.

SEETI BAJAO SCHOOL BULAO CAMPAIGN
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 9:12 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट:चंदन भट्टाचार्या

रांची: झारखंड में स्कूली शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से ड्रॉपआउट की समस्या रही है. गरीबी, सामाजिक परिस्थितियां, भौगोलिक दुर्गमता और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण हजारों बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. शिक्षा विभाग के लिए यह सिर्फ आंकड़ों की चिंता नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल था. इसी चिंता ने सरकार और शिक्षा तंत्र को ऐसे प्रयासों की ओर बढ़ाया, जिनका असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है.

ड्रॉपआउट की समस्या को दूर करने के लिए झारखंड शिक्षा विभाग ने बीते कुछ वर्षों में लगातार अभियान चलाए हैं. रांची सहित कई जिलों में “सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ” जैसे अभिनव अभियानों के साथ-साथ DAHAR 2.0' (Digital Application for Holistic Action Plan and Review for Out-of-School Children) के जरिए घर-घर जाकर शिशु पंजी का सत्यापन, नामांकन से वंचित बच्चों की पहचान और उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने का काम किया जा रहा है. विभाग का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ स्कूल खोलना ही काफी नहीं, बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए समाज का सहयोग भी उतना ही जरूरी है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्या की रिपोर्ट (ETV Bharat)

क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ड्रॉपआउट को लेकर विभाग लंबे समय से चिंतित था. खासकर यह पाया गया कि कई बच्चे केवल प्रशासनिक कारणों से भी सिस्टम से बाहर हो जा रहे थे. आधार कार्ड से नामांकन का लिंक न होना, ऑफलाइन सर्वे में देरी और जानकारी की कमी जैसे कारण बच्चों को स्कूल की सूची से बाहर कर देते थे. इसी को ध्यान में रखते हुए द्वार-अप को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया गया. अब शिक्षक मोबाइल या टैब के जरिए सीधे बच्चों का सर्वे कर पा रहे हैं, आधार से नामांकन जोड़ पा रहे हैं और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तुरंत अपलोड कर पा रहे हैं. इसके लिए ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि तकनीक किसी बाधा के बजाय सहायक बने.

SEETI BAJAO SCHOOL BULAO CAMPAIGN
सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान (ETV Bharat)

'सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ' अभियान

इसी बीच झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 11 जनवरी 2024 को औपचारिक रूप से “सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ” अभियान की शुरुआत की गई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शुरू किया गया यह अभियान उन बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से था, जो एक महीने या उससे अधिक समय से विद्यालय नहीं आ रहे थे. यह अभियान अपने नाम जितना सरल है, असर में उतना ही गहरा साबित हुआ.

SEETI BAJAO SCHOOL BULAO CAMPAIGN
स्कूल ड्रॉपआउट के कारण (ETV Bharat)

अभियान में क्या किया जाता है

सुबह-सुबह गांवों और मोहल्लों में जब सीटी की आवाज गूंजती है, तो वह सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पूरे परिवार को स्कूल की याद दिलाती है कि स्कूल जाना है. शिक्षक, समूह कप्तान और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य मिलकर बच्चों को जगाते हैं, अभिभावकों से बात करते हैं और उन्हें समय पर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं. सीटी की आवाज अब कई गांवों में अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है. माता-पिता भी बताते हैं कि पहले बच्चे बहाने बना लेते थे, लेकिन अब रोज सीटी बजती है और शिक्षक सामने होते हैं, तो बच्चे खुद तैयार होकर स्कूल निकल जाते हैं.

SEETI BAJAO SCHOOL BULAO CAMPAIGN
अभियान का असर (ETV Bharat)

अभियान का असर

इस अभियान का असर खासतौर पर रांची और सिमडेगा जैसे जिलों में देखने को मिला है. स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, कक्षाएं फिर से बच्चों की चहल-पहल से भरने लगी हैं और पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है. शिक्षक भी मानते हैं कि नियमित उपस्थिति से बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है और स्कूलों में एक सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है.

रांची जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधीक्षक के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा #ASPIRE कार्यक्रम और इसके तहत “सीटी बजाओ-2.0, स्कूल बुलाओ, उपस्थित बढ़ाओ” अभियान इस दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आया है. सिल्ली प्रखंड के डोमानडीह गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इसकी एक जीवंत मिसाल है. पहाड़ियों से घिरे इस गांव में स्थित स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक 75 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. यहां सीटी बजाओ टीम रोज सुबह तय समय पर गांव में घूमकर बच्चों और अभिभावकों को स्कूल के लिए जागरूक करती है.

इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि बदलाव की अगुवाई सिर्फ शिक्षक ही नहीं कर रहे, बल्कि बच्चे भी इसमें भागीदार बन चुके हैं. कक्षा 4 की स्वाति कुमारी और कक्षा 5 की आशा कुमारी हर रोज सीटी बजाकर अपने गांव के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करती हैं. यह पहल बच्चों में नेतृत्व, जिम्मेदारी और सामूहिकता की भावना को भी मजबूत कर रही है.

क्या कहते हैं आंकड़े

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में ड्रॉपआउट दर में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी आई है. वर्ष 2022-23 में जहां माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 14 प्रतिशत से अधिक थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर करीब 3.5 प्रतिशत पर आ गई है. यह बदलाव शिक्षा विभाग के लगातार प्रयासों और जमीनी अभियानों का परिणाम माना जा रहा है. हालांकि तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है.

कई जगहों पर समस्या गंभीर बनी हुई

खूंटी जैसे जिलों में अब भी ड्रॉपआउट की स्थिति गंभीर बनी हुई है, खासकर प्राथमिक स्तर पर. यहां गरीबी, पलायन, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के अभाव जैसी समस्याएं बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही हैं. देवघर सहित कुछ अन्य जिलों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है. यहां तक कि आदिम जनजाति के बच्चों के लिए संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भी ड्रॉपआउट की समस्या सामने आई है, जो इस बात का संकेत है कि चुनौती बहुआयामी है.

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ‘स्कूल रूआर’ और ‘प्रयास’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं. इन अभियानों के माध्यम से अब तक 54 हजार से अधिक बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है. बावजूद इसके, यह भी एक सच्चाई है कि जैसे-जैसे बच्चे प्राथमिक स्तर से उच्च विद्यालय की ओर बढ़ते हैं, ड्रॉपआउट की दर लगभग दोगुनी हो जाती है. यही वह बिंदु है, जहां शिक्षा विभाग को अभी और मजबूत हस्तक्षेप की जरूरत है.

ड्रॉपआउट और शैक्षणिक गुणवत्ता पर सख्ती

शिक्षा विभाग ने ड्रॉपआउट और शैक्षणिक गुणवत्ता दोनों पर सख्ती बढ़ा दी है. हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बोर्ड परीक्षाओं में एक भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहिए. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ‘जीरो फेलियर’ का लक्ष्य तय किया गया है और बेहतर परिणाम देने वाले प्राचार्य और शिक्षकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षक गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे, ताकि पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पर रहे.

पीएमश्री विद्यालयों के लिए भी सख्त समयसीमा तय की गई है. 28 फरवरी 2026 तक सभी पीएमश्री विद्यालयों को निर्धारित संकेतकों पर न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक स्कोर सुनिश्चित करना होगा. लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसका उदाहरण खूंटी जिले में जारी स्पष्टीकरण है.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं. “सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ” जैसे अभियान यह साबित कर रहे हैं कि जब सरकार, शिक्षक और समाज एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ड्रॉपआउट जैसी गंभीर समस्या से भी मुकाबला किया जा सकता है. यह सिर्फ बच्चों को स्कूल लौटाने की कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड में शिक्षा को दोबारा प्राथमिकता देने की एक सामूहिक कोशिश है.

