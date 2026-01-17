ETV Bharat / bharat

ED अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर नरूला बंधुओं से करेगी पूछताछ, अदालत ने दी अनुमति

देहरादून (उत्तराखंड): कोर्ट की अनुमति के बाद अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत नरूला और उसके भाई परविंदर से प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल ईडी की टीम जेल में जाकर पूछताछ करेगी. अदालत ने सुद्धोवाला कारागार के अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वह कानून के अनुसार और उत्तराखंड जेल नियमावली के अनुसार आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें. साथ ही ईडी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत बनमीत सिंह और परविंदर के बयान दर्ज करने के लिए विधिक आवेदन प्रस्तुत किया गया था.

बता दें कि नरूला बंधु हल्द्वानी के रहने वाले हैं और इनमें अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर बनमीत नरूला पिछले डेढ़ दशक से यूरोप और अमेरिका में सक्रिय था. जिस पर डार्क वेब मार्केट पर करोड़ों डॉलर का अवैध ड्रग्स का कारोबार का आरोप है. साल 2019 में नरूला की हरकतें अमेरिका सरकार को पता चली. उसके बाद उसे 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया. वहां पर कोलंबिया कोर्ट ने बनमीत पर मुकदमा चला और साल 2022 में उसे 7 साल कैद और 50 लाख डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

बनमीत नरूला को पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी कोर्ट से जमानत मिल गई और उसे भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया. लेकिन भारत आते ही वह अंडरग्राउंड हो गया. बनमीत नरूला के भारत आने की खबर ईडी को लगी तो एजेंसी ने 26 अप्रैल को घर पर छापा मारा. ईडी ने घंटों पूछताछ और पड़ताल के बाद बनमीत के भाई परविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया. शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक डीप सिंह और कानूनी सलाहकार शालिनी सिंह अदालत में उपस्थित होते हुए बताया है कि आरोपी बनमीत सिंह और उसके भाई को ईडी ने साल 2024 में गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में दोनों को सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है.