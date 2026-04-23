आई-पैक छापेमारी मामला: बंगाल में संवैधानिक मशीनरी के टूटने की बात नहीं कर रहे, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
बेंच ईडी और उसके अधिकारियों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
By Sumit Saxena
Published : April 23, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यह दलील नहीं दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई है.
यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने आया. बेंच ईडी और उसके अधिकारियों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि आई-पैक (I-PAC) मामले में ईडी की दलील कानून के शासन का उल्लंघन है. मेहता ने साफ किया कि इसे संवैधानिक मशीनरी की नाकामी नहीं समझा जाना चाहिए.
मेहता ने मालदा जिले की हालिया घटना की ओर इशारा किया, जहां भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को तब घेर लिया था जब वे एसआईआर फैसले के सिलसिले में अपनी ड्यूटी कर रहे थे. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक मशीनरी के खराब होने की दलील के 'दूर तक असर डालने वाले नतीजे' होंगे, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन लग सकता है.
राज्य सरकार ने ईडी की याचिका की सुनवाई का कड़ा विरोध किया है. मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों के अजीब काम, जिनसे I-PAC रेड में दखल हुआ, ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं.
यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री का यह अकेला काम नहीं था, क्योंकि वह पहले भी ऐसे काम कर चुकी हैं. बेंच को बताया गया कि 2019 में, जब सीबीआई ने उस समय के कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई के ऑफिस के सामने धरना दिया था.
मेहता ने कहा कि 2021 में, नारद केस के दौरान, जब तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, तो मुख्यमंत्री ने इसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था, और हजारों पार्टी समर्थकों ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट को घेर लिया था.
बेंच ने पूछा कि क्या मेहता यह तर्क दे रहे थे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई है। जस्टिस अंजारिया ने इशारा किया कि यह एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 356 के अनुसार, संवैधानिक मशीनरी का खराब होना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार है.
बेंच ने पूछा, "आप कानून के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बारे में बहुत गंभीरता से तर्क दे रहे हैं. इसके बहुत दूरगामी असर हैं. हमें उम्मीद है कि आप संवैधानिक मशीनरी के खराब होने का इशारा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ी चिंता है." मेहता ने कहा कि ईडी कभी इस पर बहस नहीं कर सकता, और वह अधिकारियों और संस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं. जस्टिस अंजारिया ने कहा, "हमें नहीं पता... हम बस यह पूछ रहे हैं कि..."
मेहता ने साफ किया कि वह कानून के राज के बारे में बहस कर रहे हैं क्योंकि यह आर्टिकल 14 से जुड़ा है, जो उन्हें आर्टिकल 32 के तहत फाइल करने का अधिकार देता है. मेहता ने कहा, "इसी मकसद से मैं 'कानून का राज' शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, न कि 'संवैधानिक मशीनरी का टूटना'."
बेंच के सामने यह दलील दी गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में I-PAC ऑफिस के खिलाफ 2,700 करोड़ रुपये के कोयला तस्करी मामले की जांच में रुकावट डालने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया. मेहता ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र तटस्थ एजेंसी को मामले की जांच करनी होगी.
बेंच ने पूछा कि कोई सरकारी विभाग संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करके मौलिक अधिकार का दावा कैसे कर सकता है, जो पारंपरिक रूप से 'व्यक्ति-केंद्रित' हैं. बेंच ने कहा, "अगर हम इस पर विचार करते रहे तो एक अंदरूनी खतरा है... कोर्ट अलग-अलग राज्य सरकारों की आर्टिकल 32 की याचिकाओं से भर जाएगा."
मेहता ने कहा कि आम तौर पर राज्यों को टॉप कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. लेकिन, उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा मामले जैसे मामलों में, ऐसी याचिकाओं पर विचार किया जाना चाहिए. ईडी अधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ "एक्स-फेसी बोगस एफआईआर" (प्रथम दृष्टया झूठी या फर्जी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थीं.
कार्यवाही मेहता और सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी के बीच तीखी बहस के साथ शुरू हुई. गुरुस्वामी ने ईडी पर कोर्टरूम को 'पॉलिटिकल कैंपेन में सोशल मीडिया हथियार' की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और मेहता की दलीलों को 'बिना चुने हुए ताज' का व्यवहार बताया. मेहता ने कहा, "मैं एक स्ट्रीट फाइटर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता.. मैं इज्जत से चुप रहता हूं." बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 13 मई को तय की है.
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