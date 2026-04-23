ETV Bharat / bharat

आई-पैक छापेमारी मामला: बंगाल में संवैधानिक मशीनरी के टूटने की बात नहीं कर रहे, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यह दलील नहीं दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई है. यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने आया. बेंच ईडी और उसके अधिकारियों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि आई-पैक (I-PAC) मामले में ईडी की दलील कानून के शासन का उल्लंघन है. मेहता ने साफ किया कि इसे संवैधानिक मशीनरी की नाकामी नहीं समझा जाना चाहिए. मेहता ने मालदा जिले की हालिया घटना की ओर इशारा किया, जहां भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को तब घेर लिया था जब वे एसआईआर फैसले के सिलसिले में अपनी ड्यूटी कर रहे थे. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक मशीनरी के खराब होने की दलील के 'दूर तक असर डालने वाले नतीजे' होंगे, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन लग सकता है. राज्य सरकार ने ईडी की याचिका की सुनवाई का कड़ा विरोध किया है. मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों के अजीब काम, जिनसे I-PAC रेड में दखल हुआ, ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री का यह अकेला काम नहीं था, क्योंकि वह पहले भी ऐसे काम कर चुकी हैं. बेंच को बताया गया कि 2019 में, जब सीबीआई ने उस समय के कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई के ऑफिस के सामने धरना दिया था. मेहता ने कहा कि 2021 में, नारद केस के दौरान, जब तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, तो मुख्यमंत्री ने इसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था, और हजारों पार्टी समर्थकों ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट को घेर लिया था. बेंच ने पूछा कि क्या मेहता यह तर्क दे रहे थे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई है। जस्टिस अंजारिया ने इशारा किया कि यह एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 356 के अनुसार, संवैधानिक मशीनरी का खराब होना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार है.