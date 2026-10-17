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मुख्यमंत्री की पत्नी और 5 करोड़ की रिश्वत का मामला: ED ने फिल्म निर्माता को एयरपोर्ट से लिया हिरासत में

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर, अमरदीप सिंह ग्रेवाल और परिवार के साथ. (File) ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर से जुड़े एक कथित रिश्वत मामले में फिल्म निर्माता अमरदीप सिंह ग्रेवाल को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया है. इसके बाद ईडी पूछताछ के लिए मान के रिश्तेदार ग्रेवाल को अपने मुख्यालय ले गई. ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग और 'ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हैं.

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि ग्रेवाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका था. मजीठिया ने कथित 5 करोड़ रुपये की डील का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी की पूछताछ से आगे की कई और बातें सामने आ सकती हैं.