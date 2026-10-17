मुख्यमंत्री की पत्नी और 5 करोड़ की रिश्वत का मामला: ED ने फिल्म निर्माता को एयरपोर्ट से लिया हिरासत में
5 करोड़ की कथित रिश्वत से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में ईडी ने फिल्म निर्माता अमरदीप सिंह ग्रेवाल को हिरासत में लिया है.
Published : October 17, 2026 at 7:15 PM IST
चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर से जुड़े एक कथित रिश्वत मामले में फिल्म निर्माता अमरदीप सिंह ग्रेवाल को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया है. इसके बाद ईडी पूछताछ के लिए मान के रिश्तेदार ग्रेवाल को अपने मुख्यालय ले गई. ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग और 'ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हैं.
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि ग्रेवाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका था. मजीठिया ने कथित 5 करोड़ रुपये की डील का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी की पूछताछ से आगे की कई और बातें सामने आ सकती हैं.
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी एक्स (X) पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी ने ग्रेवाल को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें उन्होंने भगवंत मान का रिश्तेदार बताया. खैरा ने मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए संदेश लिखा, "हर कोई पकड़ा जाएगा."
यह विवाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस रणजीत सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शुरू हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि गुरप्रीत कौर ने बलात्कार के मामले के एक आरोपी से 5 करोड़ रुपये की मांग की थी.
गुरप्रीत कौर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि जस्टिस सिंह ने उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. 8 सितंबर, 2026 को अदालत ने जस्टिस सिंह को संबंधित सामग्री को प्रकाशित या साझा करने से रोक दिया.
दी गई जानकारी के अनुसार ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं. अदालत का आदेश सामग्री को प्रकाशित या साझा करने से रोकने को लेकर था और इसे कथित रिश्वतखोरी पर कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए.
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