ETV Bharat / bharat

'खतरनाक मिसाल कायम कर रही है ED': ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कहा कि ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने का फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 2, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः IPAC ऑफिस में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल अधिकारियों के दखल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर ED की याचिका पर राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को स्वीकार करना "एक खतरनाक उदाहरण पेश करेगा." राज्य सरकार के अनुसार, यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है.

ED ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की मांग की है. एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में हस्तक्षेप किया. कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC में तलाशी अभियान को अवैध रूप से रोका. ED ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है. इसमें राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य को पक्षकार बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को बहुत गंभीर बताया था और कहा था कि अगर इसमें उठाए गए बड़े सवालों का फैसला नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे राज्यों में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि केंद्रीय एजेंसियों के पास किसी दल के चुनावी काम में दखल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगर वे गंभीर अपराधों की जांच नेक नीयत से कर रही हैं, तो यह अलग है. प्रतिवादियों से दो सप्ताह में जवाब मांगा था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 जनवरी को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि यदि इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा. सरकार के अनुसार, यह संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के भी खिलाफ होगा, जिसे कोई भी अधिकारी कानून के किसी भी प्रावधान के तहत बदल या दबा नहीं सकता.

हलफनामे में कहा गया, "इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भी नहीं बदला जा सकता. इस रिट याचिका के जरिए यही करने की कोशिश की जा रही है. अदालत को ऐसी कोशिश को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए." राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह रिट याचिका तथ्यों या कानून के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई के लायक नहीं है और इसे शुरुआत में ही भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए.

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ED के पास वे मौलिक अधिकार नहीं हैं जो उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए पात्र बनाते हों. साथ ही, सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चल रही समानांतर कार्यवाहियों पर भी सवाल उठाए. बता दें कि कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में, ED के अधिकारियों ने 8 जनवरी को कोलकाता स्थित I-PAC के कार्यालय में तलाशी ली थी, जहां से विवाद शुरू हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

I PAC IN KOLKATA
COAL SCAM MONEY
ED RAID ON I PAC
आईपैक छापे पर ईडी की याचिका
SUPREME COURT ON I PAC RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.