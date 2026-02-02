ETV Bharat / bharat

'खतरनाक मिसाल कायम कर रही है ED': ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

नई दिल्लीः IPAC ऑफिस में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल अधिकारियों के दखल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर ED की याचिका पर राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को स्वीकार करना "एक खतरनाक उदाहरण पेश करेगा." राज्य सरकार के अनुसार, यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है.

ED ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की मांग की है. एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में हस्तक्षेप किया. कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC में तलाशी अभियान को अवैध रूप से रोका. ED ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है. इसमें राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य को पक्षकार बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को बहुत गंभीर बताया था और कहा था कि अगर इसमें उठाए गए बड़े सवालों का फैसला नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे राज्यों में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि केंद्रीय एजेंसियों के पास किसी दल के चुनावी काम में दखल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन अगर वे गंभीर अपराधों की जांच नेक नीयत से कर रही हैं, तो यह अलग है. प्रतिवादियों से दो सप्ताह में जवाब मांगा था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 जनवरी को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि यदि इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा. सरकार के अनुसार, यह संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के भी खिलाफ होगा, जिसे कोई भी अधिकारी कानून के किसी भी प्रावधान के तहत बदल या दबा नहीं सकता.