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ED का बड़ा एक्शन: केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन, बेटी और दामाद पर FIR दर्ज करने की मांग; DGP को चिट्ठी

मासिक घूसकांड मामले में ED ने केरल पुलिस को पत्र लिखकर पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा.

ED Directs Police To Book Pinarayi Vijayan
पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 2:29 PM IST

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एरनाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य पुलिस प्रमुख को विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा थाईकैंडियिल और दामाद व विधायक पी ए मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. पुलिस महानिदेशक को महत्वपूर्ण सबूतों के साथ एक पत्र सौंपते हुए केंद्रीय एजेंसी ने 'कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक और कर्मचारियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66(2) के तहत यह रिपोर्ट पुलिस प्रमुख को सौंपी है. यह विशेष प्रावधान केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें अपनी जांच के दौरान भ्रष्टाचार या अन्य कानूनों के उल्लंघन का पता चलता है, तो वे राज्य के अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और आगे की कार्रवाई की मांग करें. इस मामले की मुख्य वजह यह खुलासा है कि वीणा की आईटी कंपनी 'एक्सालॉजिक' को ब्लैक सैंड माइनिंग कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड' (CMRL) से बिना कोई वास्तविक सेवा दिए भारी-भरकम भुगतान प्राप्त हुआ था.

ED Directs Police To Book Pinarayi Vijayan
पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

केंद्रीय एजेंसी ने यह पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच की थी कि आखिर आर्थिक रूप से तंग चल रही एक कंपनी ने इतनी बड़ी रकम क्यों बांटी थी. वीणा के बैंक खातों में पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) की जांच करते हुए अधिकारियों ने पाया कि इस रकम का अंतिम फायदा पिनाराई विजयन और मोहम्मद रियास को मिला था. पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये आरोप उनके दस साल के कार्यकाल से जुड़े हैं.

एजेंसी की जांच के मुताबिक, विजयन ने अपनी बेटी के जरिए 3.28 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी, जिसे रियास ने बाद में अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से दुबई भेजकर वैध बनाने की कोशिश की. आरोप है कि 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' का इस्तेमाल इस अवैध पैसे को घुमाने के लिए एक कॉरपोरेट माध्यम के रूप में किया गया था.

इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत CMRL के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) पी सुरेश कुमार का बयान है. पुलिस प्रमुख को सौंपी गई रिपोर्ट में पिनाराई विजयन को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इसमें रिश्वत में मदद करने के लिए सुरेश कुमार और CMRL के प्रबंध निदेशक (MD) एस एन शशिधरन कार्था का नाम भी शामिल है. इससे पहले, एजेंसी ने खुलासा किया था कि वीणा ने विदेश में पैसा भेजा था और 20 करोड़ रुपये का वित्तीय लेन-देन किया था.

वर्तमान में, ED की जांच केवल वीणा और माइनिंग कंपनी तक ही सीमित है, क्योंकि 'धन शोधन निवारण अधिनियम' उन्हें 'भष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत सीधे मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता है. हालांकि, अगर राज्य पुलिस या सतर्कता विभाग एक प्राथमिकी दर्ज कर लेता है, तो प्रवर्तन निदेशालय को पिनाराई विजयन और मोहम्मद रियास से सीधे पूछताछ करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा. इस नए घटनाक्रम से पहले तक, जांच एजेंसियां पूर्व मुख्यमंत्री को इस मासिक घूसकांड के सीधे दायरे में लाने में नाकाम रही थीं.

पुलिस महानिदेशक ने इस आधिकारिक पत्र के मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने साफ किया है कि रिपोर्ट की पूरी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. नतीजतन, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ विजिलेंस जांच को लेकर राज्य सरकार और गृह विभाग का फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. यह बड़ा खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी के भीतर से ही एक करारी चुनावी हार के बाद पिनाराई विजयन से विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की मांग उठ रही है.

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