वेदांता ग्रुप के ठिकानों पर ED की छापेमारी: ब्रांड फीस भुगतान मामले में दिल्ली-मुंबई समेत चार ठिकानों पर दबिश
प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा नियमों के उल्लंघन के आरोप में वेदांता ग्रुप से जुड़े दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की है.पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
Published : June 2, 2026 at 9:57 PM IST
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वेदांता ग्रुप से जुड़े दिल्ली और मुंबई के दो ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए की गई है. प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी ली है.
न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ग्लोबल माइनिंग ग्रुप के खिलाफ सोमवार को छापे मारे गए और वेदांता लिमिटेड के दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के उदयपुर समेत चार ठिकानों का सर्वे किया गया.
जांच का कारण
अधिकारियों के मुताबिक, यह छापेमारी ग्रुप की कंपनियों द्वारा अपनी मुख्य (पैरेंट) कंपनी को किए गए "ब्रांड फीस भुगतान" के आरोपों से जुड़ी है. जांच एजेंसी ने फेमा (FEMA) के नियमों के तहत इन लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई थी और अब पूरी हो चुकी है.
रिकॉर्ड की समीक्षा
अधिकारी इस भुगतान से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की जांच कर रहे हैं. जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि ब्रांड के इस्तेमाल के लिए जो भुगतान किए गए, क्या वे विदेशी मुद्रा नियमों के मुताबिक थे या नहीं.
कंपनी का पक्ष
वेदांता ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा है कि वे जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि कंपनी सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. वेदांता ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, "हम जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं. हमारी कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है."
अब आगे क्या
समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) ने सूत्रों के हवाले से बताया कि छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है. अधिकारी अब इस मामले में आगे कदम उठाने से पहले तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे. इस मामले में अभी और जानकारी आना बाकी है क्योंकि जांचकर्ता इकट्ठा की गई सामग्रियों की समीक्षा कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक इन छापों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
वेदांता कंपनी के बारे में जानें
वेदांता लिमिटेड मेटल, ज़रूरी मिनरल और टेक्नोलॉजी का एक लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर है. कंपनी के ऑपरेशन भारत, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में हैं. कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में वेदांता कंपनियों के डीमर्जर को मंज़ूरी दी है, जिन्हें चार एंटिटी के तौर पर लिस्ट करने का प्लान है. वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड (VAML), तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL), माल्को एनर्जी लिमिटेड (MEL) और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (VISL).
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