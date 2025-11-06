ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री के घर समेत 6 जगहों पर ED की छापेमारी, नार्को-टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामले

ईडी का जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुवार तड़के से कार्रवाई कर रहा. मामला 30 मार्च, 2022 को मोहम्मद शरीफ शाह की गिरफ्तारी से जुड़ा है.

ED raids in Jammu Kashmir
प्रवर्तन निदेशालय. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

November 6, 2025

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को नार्को-टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. जम्मू में दो और कश्मीर क्षेत्र में चार परिसरों पर छापेमारी चल रही है. जहां, छापेमारी चल रही है उनमें कठुआ में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जतिंदर सिंह उर्फ ​​बाबू सिंह की संपत्ति भी शामिल है.

घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ईडी का जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुवार तड़के से ही इस मामले में तलाशी ले रहा है. यह मामला 30 मार्च, 2022 को पुलिस द्वारा मोहम्मद शरीफ शाह नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ा है. वह जतिंदर सिंह के लिए कश्मीर से जम्मू में हवाला के जरिए 6.9 लाख रुपये पहुंचाने का प्रयास कर रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि, यह धनराशि कथित तौर पर जम्मू में अलगाववादी और अलगाववादी समूहों को विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दी गई थी. अधिकारियों ने बताया कि बाद की जांच में सैफ दीन, फारूक अहमद नाइकू और मुबाशिर मुश्ताक फाफू सहित कई आरोपियों से जुड़े एक व्यापक नेटवर्क का पता चला, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित संचालकों द्वारा संचालित सीमा पार नार्को-आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थे.

अधिकारियों की मानें तो वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला है कि आरोपी फारूक अहमद नाइकू ने एक नार्को-टेरर फंडिंग रैकेट चलाया था, जिसमें 2021-22 के दौरान पाकिस्तान से तस्करी करके लाई गई हेरोइन भारत में बेची गई थी. 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रीनगर के स्थानीय बैंक खातों में जमा की गई और बाद में दुबई में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जिन्होंने धन के स्रोत को छिपाने के लिए अंतिम बिंदु के रूप में काम किया.

अधिकारियों ने कहा कि दुबई में निकाली गई और जमा की गई धन-शोधन की गई धनराशि को आगे पाकिस्तान स्थित हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के गुर्गों तक पहुंचाया गया. शेष धनराशि का पता लगाने तथा नार्को-आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ईडी की जांच जारी है.

इसे भी पढ़ेंः ईडी ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की संपत्ति कुर्क की

NARCO TERROR FUNDING
FORMER JAMMU MINISTER ED RAIDS
जम्मू कश्मीर में ईडी का छापा
पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा
ED RAIDS IN JAMMU KASHMIR

