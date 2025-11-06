ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री के घर समेत 6 जगहों पर ED की छापेमारी, नार्को-टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामले

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को नार्को-टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. जम्मू में दो और कश्मीर क्षेत्र में चार परिसरों पर छापेमारी चल रही है. जहां, छापेमारी चल रही है उनमें कठुआ में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जतिंदर सिंह उर्फ ​​बाबू सिंह की संपत्ति भी शामिल है.

घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ईडी का जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुवार तड़के से ही इस मामले में तलाशी ले रहा है. यह मामला 30 मार्च, 2022 को पुलिस द्वारा मोहम्मद शरीफ शाह नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ा है. वह जतिंदर सिंह के लिए कश्मीर से जम्मू में हवाला के जरिए 6.9 लाख रुपये पहुंचाने का प्रयास कर रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि, यह धनराशि कथित तौर पर जम्मू में अलगाववादी और अलगाववादी समूहों को विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दी गई थी. अधिकारियों ने बताया कि बाद की जांच में सैफ दीन, फारूक अहमद नाइकू और मुबाशिर मुश्ताक फाफू सहित कई आरोपियों से जुड़े एक व्यापक नेटवर्क का पता चला, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित संचालकों द्वारा संचालित सीमा पार नार्को-आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थे.