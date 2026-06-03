TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED की टीम
ईडी की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची.
Published : June 3, 2026 at 6:02 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पहुंची.
ईडी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी को समन सौंपने के लिए उनके घर पहुंचे थे. हालांकि, मामले को लेकर ईडी की ओर से विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन समन सौंपने की कार्रवाई को लेकर बंगाल की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है. अभिषेक बनर्जी पहले भी कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर चुके हैं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A team of ED officials reaches the residence of TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee to deliver him summons in a money laundering case. pic.twitter.com/raJqV4dcjT— ANI (@ANI) June 3, 2026
वहीं सभी की नजर इस बात पर है कि समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी का अगला कदम क्या होगा और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.
बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर पूछताछ के लिए समन भेजा.यह घोटाला 2016 में बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है. जांच में यह भी पता चला है कि भर्ती के दौरान मेरिट की अनदेखी कर रिश्वत लेकर नियुक्तियां की गईं.
इसी सिलसिले में ईडी ने उन्हें समन देकर 15 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल का प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाला सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति से जुड़ा अनियमितता का बड़ा मामला है. यह विवाद प्रमुख रूप से 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले के आरोप सामने आए थे. इतना ही नहीं जांच एजेंसियों और कोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में मेरिट की अनदेखी कर रिश्वत लेकर न केवल नियुक्तियां दी गईं, बल्कि यहां तक कि कुछ ऐसे लोगों को भी नौकरी मिल गई जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी थी.
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