ETV Bharat / bharat

कोलकाता: ईडी ने TMC सांसद नदीमुल हक के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की

ईडी ने कोलकाता में टीएमसी सांसद नदीमुल हक के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की ( ETV Bharat )

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सात जगहों पर छापेमारी की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक का घर भी शामिल है. ये छापे नदीमुल हक और उर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का हिस्सा है. इन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और संदिग्ध सोर्स से गैर-कानूनी लेन-देन करने का आरोप है. ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस टीम, उर्दू डेली अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मोहम्मद नदीमुल हक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और झारखंड के रांची में इन सात जगहों पर छापेमारी कर रही है. ये छापेमारी अभियान सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए. पश्चिम बंगाल में बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा फाइल की गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के आधार पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की गई थी.