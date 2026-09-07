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कोलकाता: ईडी ने TMC सांसद नदीमुल हक के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की

ये छापेमारी नदीमुल हक और उर्दू समाचारपत्र 'अखबार-ए-मशरिक' से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई.

ED raids residence in Kolkata
ईडी ने कोलकाता में टीएमसी सांसद नदीमुल हक के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 12:21 PM IST

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कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सात जगहों पर छापेमारी की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक का घर भी शामिल है.

ये छापे नदीमुल हक और उर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का हिस्सा है. इन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और संदिग्ध सोर्स से गैर-कानूनी लेन-देन करने का आरोप है.

ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस टीम, उर्दू डेली अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मोहम्मद नदीमुल हक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और झारखंड के रांची में इन सात जगहों पर छापेमारी कर रही है.

ये छापेमारी अभियान सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए. पश्चिम बंगाल में बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा फाइल की गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के आधार पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की गई थी.

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला मटीरियल पब्लिश करने के आरोप हैं. साथ ही गैर-कानूनी और बिना हिसाब-किताब वाले कैश लेन-देन भी शामिल हैं, जिसमें संदिग्ध सोर्स से फंडिंग भी शामिल है.

ईडी की यह कार्रवाई अपराध की कथित कमाई का पता लगाने और जांच के तहत ट्रांज़ैक्शन से जुड़े फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगाने की उसकी जांच का हिस्सा है. एजेंसी डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने और मामले में नामजद संस्थान और लोगों के फाइनेंशियल लेन-देन की जांच करने के लिए सर्च कर रही है.

सर्च के दौरान मिले सबूतों और आगे की कार्रवाई के बारे में और जानकारी का इंतजार है. यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के नियमों के तहत की जा रही है. ईडी की तलाश उन मामलों की जांच करने की उसकी बड़ी कोशिशों का हिस्सा है, जहां अपराध की कथित कमाई जांच के तहत लोगों या एंटिटी से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए जेनरेट या रूट होने का शक है.

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ED RAIDS RESIDENCE IN KOLKATA

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