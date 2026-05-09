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पंजाब: मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ED की छापेमारी, भड़के मान ने कहा- पंजाब किसी के आगे नहीं झुकेगा

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एक साल में यह तीसरी बार है जब बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई.

Ed Raids Punjab Minister Sanjeev
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ED की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 12:52 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने आज एक बार फिर आप (AAP) के सीनियर नेता संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित घर पर रेड मारी. इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. गौरतलब है कि इससे पहले भी अरोड़ा के घर और बिजनेस के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी.

जानकारी के मुताबिक आज सुबह चंडीगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक टीम ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर रेड मारी. टीम करीब 15 गाड़ियों में मंत्री के सेक्टर 2 स्थित घर पहुंची और अधिकारियों ने पूरे घर को घेर लिया. सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे. रेड की ऑफिशियल वजह अभी तक जारी नहीं की गई. यह भी साफ नहीं है कि मंत्री अरोड़ा के घर पर मौजूद हैं या नहीं. एक महीने के अंदर मंत्री पर टीम की यह दूसरी रेड है.

चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इन जगहों में संजीव अरोड़ा का सरकारी घर भी शामिल है, जो उन्हें मंत्री होने के नाते आवंटि किया गया है. ईडी ने दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में 5 जगहों पर रेड मारी. संजीव अरोड़ा के घर पर रेड हुई. आरोप है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन का नकली जीएसटी खरीदा और बाद में दुबई से भारत में राउंड-ट्रिप गैर-कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किया. बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पता चला है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ऐसी फर्मों से नकली आईटीसी और एक्सपोर्ट क्रेडिट समेत कई नकली जीएसटी खरीद बिल 'ड्यूटी ड्रॉबैक' पर जीएसटी रिफंड के लिए लिए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है.

ईडी की रेड के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'आज फिर बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई. एक साल में यह तीसरी बार है जब बीजेपी की ईडी उनके घर आई. एक महीने में दूसरी बार ईडी आई. फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला. मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हां, पंजाब गुरुओं की धरती है, यहां तक ​​कि औरंगजेब भी नहीं झुक सका. यह भगत सिंह की धरती है जो अगर अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुकी, तो पंजाब मोदी की चालों के सामने कभी नहीं झुकेगा.'

ईडी की रेड के बाद पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी मामले की निंदा करते हुए कहा, 'यह भगत सिंह की धरती है जो कभी अंग्रेजों के आगे नहीं झुका और पंजाब कभी मोदी की चालों के आगे नहीं झुका, न ही झुकेगा.' शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने मजाक में कहा कि 'सब पकड़े जाएंगे'.

गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के घर पर भी ईडी की मीटिंग हुई थी. रेड को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने भी आप पर निशाना साधा और कहा, 'आप (APP) ने जितना करप्शन किया है, उनका सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने अपने आदमियों को छोड़ दिया है. कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ भगवंत मान के लिए पैसे जमा कर रहे हैं. अमन अरोड़ा के साथी उनमें से हैं.'

ये भी पढ़ें- AAP सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ED की रेड, सिसोदिया बोले-हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल से डर गए मोदी - ED RAIDS ON AAP MP SANJEEV ARORA

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