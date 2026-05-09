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पंजाब: मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ED की छापेमारी, भड़के मान ने कहा- पंजाब किसी के आगे नहीं झुकेगा

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ED की छापेमारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने आज एक बार फिर आप (AAP) के सीनियर नेता संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित घर पर रेड मारी. इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. गौरतलब है कि इससे पहले भी अरोड़ा के घर और बिजनेस के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी. जानकारी के मुताबिक आज सुबह चंडीगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक टीम ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर रेड मारी. टीम करीब 15 गाड़ियों में मंत्री के सेक्टर 2 स्थित घर पहुंची और अधिकारियों ने पूरे घर को घेर लिया. सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे. रेड की ऑफिशियल वजह अभी तक जारी नहीं की गई. यह भी साफ नहीं है कि मंत्री अरोड़ा के घर पर मौजूद हैं या नहीं. एक महीने के अंदर मंत्री पर टीम की यह दूसरी रेड है. चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इन जगहों में संजीव अरोड़ा का सरकारी घर भी शामिल है, जो उन्हें मंत्री होने के नाते आवंटि किया गया है. ईडी ने दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में 5 जगहों पर रेड मारी. संजीव अरोड़ा के घर पर रेड हुई. आरोप है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन का नकली जीएसटी खरीदा और बाद में दुबई से भारत में राउंड-ट्रिप गैर-कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किया. बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पता चला है.