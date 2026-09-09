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अखबार-ए-मशरिक से जुड़े ठिकाने पर ईडी रेड मामला, 5.25 करोड़ के बैंक खाते फ्रीज

अखबार-ए-मशरिक से जुड़े ठिकाने पर ईडी की रेड में 5.25 करोड़ के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Akhbar e Mashriq
रांची ईडी दफ्तर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 8:21 PM IST

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रांची: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों और लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस-2 की टीम ने 7 से 9 सितंबर 2026 के बीच कोलकाता, रांची और नई दिल्ली में कुल नौ ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में रांची भी ईडी की जांच के दायरे में रहा.

ईडी ने दी जानकारी

ईडी की तरफ से जारी किए गए रिलीज में बताया गया है की ईडी की टीम ने अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड, क्रेयॉन्स एडवरटाइजिंग और मशरिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कार्यालयों के अलावा कंपनी से संबंधित लोगों के आवासों की भी तलाशी ली. इनमें तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक के आवास का भी नाम सामने आया है. रांची में भी कंपनी से जुड़े एक ठिकाने पर ईडी की टीम ने तलाशी अभियान चलाया और दस्तावेजों तथा डिजिटल उपकरणों की जांच की.

प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच

ईडी के अनुसार, यह जांच विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अखबार और उसके सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की गई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता था. जांच आगे बढ़ने पर ईडी ने कंपनी के वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल शुरू की. एजेंसी को कंपनी के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा होने और कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली.

रांची समेत नौ ठिकानों पर तलाशी

ईडी की कार्रवाई कोलकाता तक सीमित नहीं रही. एजेंसी की टीम ने रांची और नई दिल्ली में भी कंपनी और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली. रांची में हुई कार्रवाई को लेकर भी ईडी ने दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी जुटाई. छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव समेत कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इन डिजिटल उपकरणों से कंपनी के कारोबार, बैंकिंग लेन-देन और अन्य गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य जुटाए जाने की संभावना है.

60 करोड़ से ज्यादा नकद जमा होने का दावा

ईडी की जांच में सामने आया कि अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड के कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और जम्मू-कश्मीर बैंक में कई खाते हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किए जाने की बात ईडी ने कही है.जांच में कर्नाटक बैंक के तीन खातों में करीब 5.60 करोड़ रुपये नकद जमा किए जाने की जानकारी मिली. बाद में इन खातों को बंद कर दिया गया. ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किस स्रोत से आई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया.

बिटकॉइन लेन-देन भी जांच के घेरे में

ईडी को कंपनी के बैंक खातों की जांच के दौरान बिटकॉइन खरीद से जुड़े कुछ लेन-देन भी मिले हैं. एजेंसी के मुताबिक, इन लेन-देन का कोई स्पष्ट कारोबारी उद्देश्य सामने नहीं आया है. ईडी को इनके पीछे संदिग्ध स्रोत होने का भी संदेह है. अब डिजिटल करेंसी से जुड़े इन लेन-देन की कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है.

प्रसार संख्या बढ़ाकर दिखाने का आरोप

ईडी के जांच में कंपनी पर अखबार की प्रसार संख्या को लेकर भी कई तथ्य निकल कर सामने आए है. एजेंसी के अनुसार, अखबार की वास्तविक छपी प्रतियों की संख्या से अधिक प्रसार संख्या बताई गई, जिससे विज्ञापन के जरिए ज्यादा कमाई हासिल की जा सके.जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रसार संख्या से संबंधित आंकड़ों में किस स्तर पर कथित गड़बड़ी की गई और इससे कंपनी को कितना आर्थिक लाभ हुआ.

5.25 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज

छापेमारी के दौरान ईडी ने अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में मौजूद करीब 5.25 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी है. इसके अलावा कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं.ईडी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच के साथ बैंक खातों और संदिग्ध लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. एजेंसी ने कहा है कि मामले में जांच अभी जारी है और आगे और कार्रवाई की जा सकती है.

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